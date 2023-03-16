Con el proyecto, con una dotación económica de 100.000 euros, se pretende mejorar la información y la comunicación entre los profesionales del entorno sanitario y las familias que tienen niños que sufren enfermedades minoritarias. Para conseguirlo, se analizará la información escrita que las familias reciben de los profesionales y de las asociaciones y la manera como la asimilan, así como los problemas que dificultan el acceso a la sanidad de forma igualitaria.



A partir de aquí, los investigadores redactarán un protocolo de acción que contribuya a informar adecuadamente las familias y crearán una app que complemente las acciones de inclusión y los conocimientos de la población sobre estas enfermedades, para que los padres de estos niños puedan tomar las decisiones que consideren más adecuadas a partir de una buena información.



Para los investigadores de este proyecto interuniversitario, «JUNTS tiene un potencial inclusivo porque incorpora de manera responsable a la sociedad en la investigación por medio de las asociaciones de enfermos y familiares, tanto en el análisis como en las aplicaciones que se generan».





Sobre el programa RecerCaixa



A la convocatoria de este año, que corresponde a la sexta edición, se han presentado un total de 211 proyectos de 42 centros. Entre ellos, 19 han sido seleccionados en la convocatoria de 2015 del programa RecerCaixa para llevar a cabo proyectos de excelencia en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud.



La iniciativa se puso en marcha en 2010 para impulsar los mejores proyectos de los grupos y a los investigadores que trabajan en Cataluña, procedentes tanto de universidades públicas y privadas como de centros de investigación.