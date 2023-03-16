Entrevista a Jordi Sánchez-Navarro, director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y programador de la sección «Anímate» del Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña

¿Está viviendo una época dorada el cine fantástico y de terror? Actualmente hay muchas series de este estilo, como Stranger Things, American Horror Story, Penny Dreadful o Walking Dead, para citar algunos ejemplos.

El terror siempre ha estado presente en la televisión, pero ha tenido tradicionalmente ciertas dificultades para consolidarse en buenas franjas en las parrillas. Los estudiosos del tema siempre han dado por buena una regla no escrita: el terror no acostumbra a funcionar en hora punta (prime time) y en abierto. Sin embargo, en los últimos años han irrumpido con fuerza estas series que comentas. Una de las aproximaciones más productivas en el estudio del terror ha sido conectar-lo con miedos sociales más amplios. En periodos de crisis, de identidades agredidas y dificultades sociales, la ansiedad cultural se traduce y canaliza en relatos de horror. Por eso lo interesante es preguntarse si estos relatos de horror están conectados con la cruel crisis financiera y la nueva sociedad que está por venir.

¿Qué diferencia hay entre el cine fantástico y el de terror?

El cine fantástico se define de muchas maneras diferentes, a veces divergentes. En general, se entiende que la trama de una película fantástica se basa en elementos considerados como físicamente imposibles, irracionales o más allá de nuestra comprensión. El teórico Tzvetan Todorov formuló una definición muy esmerada de lo fantástico diciendo que lo fantástico ocupa la duración de una incertidumbre. Para él, es la vacilación experimentada por una persona que conoce las leyes de la naturaleza cuando se enfrenta a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Lo que es clave en el cine fantástico es una cierta ambigüedad. El cine de terror, con sus subgéneros, no tiene por qué ser ambiguo. Puede ser directo. De hecho, hay terror que entra en la definición de fantástico y terror que no cabe. Lo que sí está muy claro es que el terror busca en principio provocar reacciones emocionales fuertes jugando con los temores primordiales del público. Lo reprimido, lo macabro y lo sobrenatural son temas frecuentes. Por lo tanto, el género se puede solapar con la fantasía sobrenatural y con el suspense.

¿Hay buenos directores de terror en el Estado español?

Sí, hay directores y directoras con sensibilidades muy diferentes que dan forma a un panorama variado y enriquecedor. Los creadores españoles siguen las tendencias más actuales del género, pero también son capaces de crear otras nuevas. Si la comparamos con la de otras áreas del mundo, la producción de terror o de fantástico no es muy abundante; parecería que la industria audiovisual española es más capaz de destacar en otros géneros, como la comedia o el drama social, pero algunas miradas fantásticas sí que hay.

¿Qué es lo mejor que podrá verse en esta nueva edición del Festival Internacional de Sitges?

Es difícil decir qué es lo mejor en un festival que proyecta más de ciento setenta películas. Lo que queda claro año tras año es que Sitges es un verdadero escaparate de las últimas novedades del género, tanto de las grandes producciones como del ámbito del cine independiente. Además, es un punto de encuentro de la industria audiovisual. Creo que lo mejor que puede hacer una persona interesada en las novedades del género es perderse por las pantallas de Sitges y descubrir alguna joya.

¿Cambia la forma de hacer cine?

Absolutamente, una vez ya están plenamente normalizadas las novedades que trajo la digitalización de los equipos, de los soportes y de los procesos del audiovisual, podríamos decir que las nuevas narrativas y los nuevos formatos son las formas privilegiadas de los géneros contemporáneos. Lo fantástico es precisamente el territorio más adecuado para el desarrollo de contenidos multimedia, multiplataforma y transmedia, para prácticas innovadoras y para la exploración de nuevas pantallas y nuevas formas de consumo audiovisual.

¿Tiene la UOC algún tipo de iniciativa en relación con el cine fantástico y de terror?

Ahora mismo la UOC ofrece un seminario de corta duración, que se hace en verano y en otoño, en el que damos claves del cine de terror. Es un curso que propone indagar en nuestros miedos y, utilizando las técnicas narrativas que ofrece el guion cinematográfico, adentrarnos en el género de terror para escribir historias que lleven al espectador al fondo del abismo. Además, estamos trabajando en la creación de un máster especializado en género fantástico en colaboración con el Sitges – Festival Internacional de Cine de Cataluña. Este máster ofrecerá formación para la conceptualización, el guion y la preproducción de productos audiovisuales, así como las estrategias de presentación y venta del proyecto (pitching) o de difusión, siempre teniendo en cuenta las particularidades del género fantástico. Se trata de un proyecto en el que tanto los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC como los responsables del Festival ponemos mucha ilusión.

Has sido director del Salón del Cómic. ¿Vive el mundo del cómic una época dorada?

Ya hace mucho tiempo que fui director del Salón del Cómic, y en el tiempo que ha pasado he visto cómo abrían y cerraban editoriales y cómo cambiaban las tendencias creativas del cómic. El cómic ha pasado por épocas de gran popularidad y relevancia social. Ahora está normalizado como una forma expresiva de máxima importancia y, aunque no se puede decir que esté viviendo una época dorada, sí podemos decir que tiene una gran vitalidad y que hay una abundante producción y de mucha calidad.