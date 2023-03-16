4/2/16 · Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones 10 consejos de seguridad para usuarios digitales ¿Protegemos suficientemente nuestra información? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando utilizamos líneas Wi-Fi abiertas? ¿Preservamos la seguridad de todos los aparatos (televisores, videoconsolas, etc.) que tenemos en casa conectados a internet? Según Josep Jorba, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, «aunque la seguridad informática 100 % no existe, es necesario tomar ciertas medidas para preservar al máximo nuestra información».