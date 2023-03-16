«Pedimos la equiparación de los precios de máster con los de grado»

Este jueves, 17 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Estudiante. Muchos alumnos saldrán a la calle para movilizarse en defensa de la universidad y, sobre todo, para pedir lo que ellos denominan la «democratización» del acceso a los estudios universitarios. «Si queremos que la educación superior esté al alcance de toda la población, es urgente la equiparación de las condiciones de acceso a máster con las de acceso a grado, tanto en precios como en becas y ayudas», reclama el Consejo de Estudiantes de las Universidades Catalanas (CEUCAT). Montserrat Sànchez, estudiante del grado de Comunicación y coordinadora del Consejo de Estudiantes (CdE) de la UOC, es la representante de esta universidad en este órgano. Sànchez asumió este cargo hace un año «para hacer oír la voz de los estudiantes», voz que nos acerca en esta entrevista.

¿Qué reivindicáis en un día como hoy en que el estudiante es el protagonista?

Que las dos etapas de esta carrera universitaria (grado y máster) no tengan las mismas condiciones de acceso ocasiona que no todo el mundo tenga las mismas oportunidades. En la actualidad, desde un punto de vista socioeconómico, vemos que obtener un título de grado es más accesible que obtener uno de máster para las capas más desfavorecidas de la sociedad, ya que el precio de las matrículas es mucho más elevado en los másteres, a pesar de que los precios actuales y el sistema de becas siguen siendo una dificultad añadida para poder hablar de un sistema de acceso universal. La problemática se agrava si hablamos del acceso a un máster universitario, dado que el precio de las matrículas es mucho más elevado en esta segunda etapa de la carrera universitaria.

Queremos, por lo tanto, la equiparación de las condiciones de acceso a máster con las de acceso a un grado, tanto en precios como en becas y ayudas. Además, esta equiparación permitirá abordar el debate de ordenación académica de las titulaciones estrictamente desde una vertiente académica y sin estar contaminado por el debate socioeconómico.

¿Cuál es el rol del estudiante en la comunidad educativa?

Es el de una persona dedicada a estudiar y formarse en las áreas personal y profesional, pero también el de una persona activa, con espíritu crítico y constructivo, con una mente abierta y colaborativa, que le permita implicarse en la mejora de su propia universidad, en primera instancia, y la del sistema universitario, en un terreno más general, por medio de los distintos mecanismos que las universidades ofrecen.

¿Qué derechos y deberes tiene el estudiante universitario?

Creo que el primer deber del estudiante, incluso antes de entrar en la propia universidad, debería ser saber qué tiene y que ofrece la universidad escogida a partir de la normativa que la rige (objetivos, sistema de enseñanza, tipo de evaluación, estructura de aulas) y, muy especialmente, la que implica a la comunidad universitaria. A partir de ahí, con esos conocimientos previos, el estudiante ya acepta una serie de requisitos y dinámicas que deberían ayudarle a tener una buena entrada en el mundo universitario.



Destaco algunos derechos a los que no se debería renunciar nunca: una buena enseñanza, igualdad de oportunidades sin discriminaciones, confidencialidad y acceso a los reglamentos, para destacar algunos. Y entre los deberes que detalla la normativa me gustaría destacar, por encima de todos, el de cooperar con el resto de la comunidad universitaria para conseguir los objetivos de la universidad y mejorar su funcionamiento1.

¿Cuál es tu tarea en el Consejo de Estudiantes?

Los consejos de estudiantes nacen con el objetivo de representar a los alumnos en los órganos de gobierno universitarios. Mi responsabilidad es coordinar y gestionar todo lo que se derive del Pleno. Es defender las decisiones que se tomen y velar por la defensa de los derechos que tenemos como universitarios de la UOC, haciendo visibles las propuestas, quejas y sugerencias consensuadas para ayudar a mejorar la propia universidad y, en general, el sistema universitario catalán participando con voz y voto en instituciones y entes universitarios externos.

Entraste a la universidad por primera vez con cuarenta años... Si tienes hijos, hipoteca y trabajo, ¿sabes que respondes al perfil del estudiante universitario en línea?

Soy 100 % perfil UOC. Esta universidad, en su iniciativa de nacer como universidad virtual, me ha permitido entrar en el mundo universitario cuando ya casi lo daba por perdido. Formo parte de este 52 % de mujeres. Tengo dos hijas, una hipoteca y un trabajo, además de una vida social que no quiero dejar perder. Quería activar neuronas y mejorar personalmente, y decidí hacerlo ampliando conocimientos. Combinarlo todo es muy complejo, requiere esfuerzo y constancia, y recuerdo haber tenido que renunciar a realizar una caminata o salir a una cena de amigas porque debía quedarme en casa a estudiar y hacer PEC [pruebas de evaluación continua]. Pero a medida que avanzo en el grado de Comunicación veo que quizás tengo posibilidad de mejorar en el campo profesional.

1. Punto o del artículo 5 de la Normativa de derechos y deberes de la Universitat Oberta de Catalunya (texto aprobado el día 9 de abril de 2013).