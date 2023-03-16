El programa GarantiaEmprèn quiere potenciar la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento y de autoempleo por parte de jóvenes menores de 30 años con formación y acompañamiento de expertos. El plazo de presentación para participar en el programa termina el 19 de febrero y se hará por medio de este formulario.



El programa consta de las dos fases siguientes:

Plan de formación en emprendimiento de 150 horas, que incluye tanto formación en tecnología e innovación como en gestión empresarial.

Tutorías para los equipos emprendedores que se hayan formado durante el plan de formación y que busca ayudar a los participantes a crear la empresa, analizar su viabilidad técnica y económica, establecer sus puntos fuertes y débiles, determinar un plan de mejora y de toma de decisiones y estudiar las vías para financiar los proyectos, entre otras cuestiones.

El programa GarantiaEmprèn, sin coste para los participantes, se organiza en dos ediciones que tendrán lugar en Barcelona y en Sabadell de marzo a junio de 2016.



GarantiaEmprèn es una iniciativa impulsada por el Departamento de Empresa y Conocimiento, en el marco del programa Cataluña Emprèn, por medio del programa de Garantía Juvenil de Cataluña, enmarcado en el Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, que con el lema «El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro» tiene como objetivo dotar de instrumentos a la iniciativa de empleo juvenil, poner en marcha los sistemas de garantía juvenil y luchar contra el desempleo entre las personas jóvenes.





Programa de Garantía Juvenil



Para participar en el programa GarantiaEmprèn, hay que estar inscrito en el Programa de Garantía Juvenil. Para poder ser beneficiario deben cumplirse los siguientes requisitos: