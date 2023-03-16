Alianza para fomentar la e-salud en América Latina y el Caribe

El acuerdo formaliza las funciones y responsabilidades que rigen la cooperación de ambas instituciones en la planificación, diseño y desarrollo de iniciativas de actividades de formación, investigación y difusión del conocimiento en el área de la salud en línea en América Latina y el Caribe, así como el apoyo y asesoramiento estratégico en las distintas redes concebidas por cada una de las instituciones. De este modo, con la firma del marco, la OPS/OMS se integra formalmente en las dos redes de investigación, docencia, desarrollo y transferencia de tecnologías y conocimiento que tiene la UOC en América latina, CICUT (Clúster Iberoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina) y RITMOS (Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud); asimismo, la UOC se integra formalmente en la red ICT4Health, la red de e-salud de la OPS/OMS formada por representantes de salud en línea de los estados miembros y puntos focales de las oficinas de país de la OPS/OMS.



Asimismo, David Novillo, coordinador del Programa de e-Salud de la OPS y Francesc Saigí, director del Programa de Telemedicina de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, colaborarán para promover y desarrollar nuevos cursos y talleres formativos sobre salud en línea destinados a los profesionales de la salud de las Américas, y explorarán nuevas vías de colaboraciones en proyectos de investigación en salud en línea con universidades de América y el Caribe, hospitales y otros organismos de salud. En materia de formación, es de destacar la colaboración de la OPS/OMS en el máster universitario de Telemedicina de la UOC en la tutorización de trabajos finales de máster y en facilitar la movilidad de alumnos en el marco del Prácticum, así como de personal docente en las oficinas de la OPS/OMS, promoviendo de este modo líneas de investigación prioritarias en materia de salud en línea para la región de las Américas.



En última instancia, esta alianza proporcionará una mayor cooperación técnica a los gobiernos de la región en el área de la salud en línea y en el marco de la implementación de la Estrategia de e-Salud de la OPS, y el Plan de Acción (2012-2017) y el Plan Estratégico de la OPS/OMS 2014-2019. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud en línea consiste en la prestación de servicios de atención de la salud, en los que la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación continuada de los profesionales de la salud, todo en aras de avanzar en la salud de los individuos y sus comunidades. La gestión del conocimiento, según la Organización Panamericana de la Salud, permite promover cambios (individuales, sociales y políticos) que conducen al logro y el mantenimiento de la salud, a través de un proceso dinámico caracterizado por las diferentes variables de acceso a la información, producción de conocimiento, difusión y capacitación.



La OPS/OMS es una organización internacional de carácter público con más de 110 años de trabajo y experiencia en la mejora de la salud y el nivel de vida de los pueblos de las Américas, y que sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. La UOC es una universidad surgida de la sociedad del conocimiento que tiene por misión facilitar la formación de las personas a lo largo de su vida, utilizando las nuevas tecnologías para superar las barreras del tiempo y el espacio. Es objetivo de la UOC hacer avanzar la creatividad de las personas y contribuir al progreso de la sociedad impulsando la investigación en torno a la sociedad del conocimiento.