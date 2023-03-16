El dilema de elegir colegio

El proceso de preinscripción se inicia el miércoles 30 de marzo . Este año, el Departamento de Enseñanza ha modificado algunos de los criterios . La novedad principal es la supresión de los 40 puntos extra que se concedían por el hecho de tener un hermano pequeño en la escuela de primaria adscrita al instituto. «Este cambio hace algo más justo el proceso, porque no penaliza a los niños que no tienen hermanos en la escuela», detalla Guillermo Bautista, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC .

Aparte de esta novedad, sin embargo, ¿qué deben tener en cuenta los padres a la hora de elegir el centro educativo?

Bautista y Beni Gómez-Zúñiga, también profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, han elaborado un decálogo para los padres que se estrenan en esta elección.

1. Lugar de residencia y capacidad económica de la familia. Son dos de los primeros criterios que las familias deben tener claros y que les ayudarán a limitar el abanico de posibilidades a la hora de elegir. «Hay que tener en cuenta cuál es la capacidad económica real de la familia y el lugar de residencia o de trabajo de los padres», recomiendan los profesores. «Así se posibilitará la compatibilidad y la coordinación entre los miembros de la familia de la manera más relajada».

2. Proyecto educativo del colegio. Es un aspecto clave. Hay que informarse sobre los proyectos didácticos que se desarrollan en el centro o en los que participa el colegio: cómo agrupa a los estudiantes, cómo se trabajan las diferentes áreas, cuál es el papel de los deberes en la dinámica didáctica del centro, etc. «Es muy importante hacer todas las preguntas que sea necesario respecto al proyecto educativo (tanto sobre lo que se especifica como sobre lo que no encontramos) y pensar si, como familia, nos sentimos identificados con ellos», afirman los expertos.

3. El trabajo de los maestros y de la dirección. Se recomienda observar si el equipo de maestros y la dirección trabajan de manera coordinada, qué valor dan a su trabajo y si entienden su actuación educativa como un proceso global e integral. «Es importante que los profesores hablen a las familias de educación y de desarrollo integral de la persona, más allá de la importancia de las matemáticas, la historia o las lenguas», explican los profesores de la UOC. Otro aspecto importante es pensar en toda la escolaridad del niño, desde P3 hasta secundaria.

4. Centro público, privado o concertado. Hay que entender qué significa que un centro sea público, concertado o privado; confesional o no, y decidir en consecuencia. «Lo más conveniente es ser coherente con los principios y los valores de cada familia», apuntan los expertos. A veces las familias se sorprenden por determinadas actividades del colegio, que no saben cómo interpretar o cómo defender ante sus hijos. «Si la familia comparte los principios de una escolarización, pública o confesional, por ejemplo, será mucho más fácil que el niño perciba el compromiso de la familia y del colegio en la misma dirección, colegio en el que él es el protagonista», aseguran.

5. Conocer la comunidad de alumnos. Según los especialistas en educación y psicología, además de averiguar el número de alumnos de la escuela y cuántas líneas tiene, «es importante saber si un centro tiene una comunidad de alumnos muy homogénea o, al contrario, heterogénea», ya que «un conjunto de alumnos diverso reflejará, en la práctica, cómo es la sociedad actual», aseguran.

6. Ubicación y entorno. Es aconsejable saber cómo es el camino que el niño tendrá que hacer para ir a la escuela y también el barrio del centro educativo; conocer las características de las calles por donde pasará, la regulación del tráfico y las características de la población. Según Bautista y Gómez-Zúñiga, también hay que prestar atención a «los equipamientos y servicios que hay cerca del colegio y fijarse en las entidades o las asociaciones del entorno que colaboran activamente con el centro».

7. Las instalaciones. No debe ser un factor determinante, pero es conveniente que el centro disponga de espacios apropiados para el ocio, el descanso, el aprendizaje, etc. También son importantes los aspectos más físicos del aula: el tamaño, la iluminación, el tipo de mobiliario, si es cómoda y segura, etc. Hay que observar los factores más relacionados con la pedagogía: cuáles son los materiales y los recursos empleados y cómo se utilizan, cuál es la disposición de las mesas y las sillas, qué espacio ocupan los profesores, etc.

8. Actividades complementarias. Los expertos recomiendan fijarse en si estas actividades se plantean con «seriedad y rigor», porque a veces no son más que un «aparcamiento infantil». «Desde el punto de vista educativo, pueden ser tan importantes o más que las horas que pasan en el colegio en horario lectivo», puntualizan.

9. Dejarse aconsejar, pero con límites. Para los padres, puede ser una estrategia que alguien les ayude a tomar una decisión. Los expertos advierten que «es importante saber qué dicen otras personas de la escuela, especialmente las familias y los alumnos de esta, pero debemos tener en cuenta que hay que diferenciar muy bien cuáles son los criterios a partir de los cuales opinan los demás».

10. Cómo son el propio hijo y la propia familia. Una vez se han revisado las opciones anteriores, estos profesores recomiendan «pensar en el niño y en la propia familia y ver cuál es el colegio que mejor se adapta a su carácter y a su idiosincrasia, y cuál es el que le puede ayudar más a crecer y a desarrollarse como persona». Para estos expertos, no podemos olvidar algo tan básico como que los niños van a la escuela cada día para ser felices y pasarlo bien. «Son los adultos los que piensan en términos de desarrollo integral, de socialización, de inversión de futuro, etc.».