23/3/16 La UOC participa en un proyecto europeo sobre liderazgo para la transformación digital de las universidades Implementar un programa de formación en liderazgo para rectores y vicerrectores de las universidades europeas, teniendo presente el papel de las tecnologías digitales y los recursos educativos abiertos (OER) para la transformación de las instituciones: tal es el objetivo del proyecto «Transforming Universities of the Digital Age» (D-Transform), el cual cuenta con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y con el que se quiere ayudar a los órganos de gobierno universitarios a definir sus estrategias digitales y coordinarlos con las políticas públicas definidas a escala nacional y europea. Financiado por el subprograma de alianzas estratégicas –adscrito al programa europeo de financiación Erasmus+– tiene un presupuesto de casi medio millón de euros y se llevará a cabo hasta el año 2017.