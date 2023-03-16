La UOC participa en un proyecto europeo sobre liderazgo para la transformación digital de las universidadesImplementar un programa de formación en liderazgo para rectores y vicerrectores de las universidades europeas, teniendo presente el papel de las tecnologías digitales y los recursos educativos abiertos (OER) para la transformación de las instituciones: tal es el objetivo del proyecto «Transforming Universities of the Digital Age» (D-Transform), el cual cuenta con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y con el que se quiere ayudar a los órganos de gobierno universitarios a definir sus estrategias digitales y coordinarlos con las políticas públicas definidas a escala nacional y europea. Financiado por el subprograma de alianzas estratégicas –adscrito al programa europeo de financiación Erasmus+– tiene un presupuesto de casi medio millón de euros y se llevará a cabo hasta el año 2017.
Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC e investigadora responsable del proyecto por parte de la universidad catalana, apunta que el proyecto tiene la intención de proporcionar a los responsables universitarios europeos «las herramientas necesarias para la transformación de la educación superior en la era digital». La UOC organizará en el marco del proyecto dos «escuelas de liderazgo» y «aporta su propia experiencia al haber nacido completamente digital», indica Aymerich. La vicerrectora de la UOC aclara que con D-Transform se quiere contribuir, desde la gobernanza de las universidades, «a facilitar la transición desde una educación exclusivamente presencial a otra con más influencia de las tecnologías digitales y los recursos en abierto».
El equipo
D-Transform se nutre de la experiencia y la fortaleza de un consorcio formado por las siguientes instituciones participantes:
La francesa Fondation Maison des Sciences de l'Homme, que coordina el proyecto.
La UOC, institución que está poniendo en práctica dos escuelas de liderazgo para la gestión de las universidades.
La Universidad de Lorena (con la contribución de Sero Consulting Ltd), la cual elabora directrices con recomendaciones para las estrategias universitarias basadas en el uso de la e-educación.
El Politécnico de Milán - METID, institución que coordina la puesta en práctica de un kit de capacitación en línea.
La Universidad de Budapest de Tecnología y Economía, la cual conduce el Grupo Interno de Calidad.
La red EDEN (Red Europea de Enseñanza Virtual y a Distancia), encargada de tareas de difusión.