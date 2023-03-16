Como ponentes destacados, en las jornadas intervendrán Emilio del Águila, director del Área Gestión del Talento en el Grupo Cooperativo CAJAMAR; Sergio Gómez, responsable de Formación Grupo en COSENTINO, empresa que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño; Fabián Martín, premio World Greatest Gourmet Pizza y campeón del mundo de pizzas, y Dolors Reig, psicóloga social, editora principal del blog El caparazón, uno de los espacios más relevantes en castellano en su temática, y experta en redes sociales y entornos colaborativos. El evento también contará con las aportaciones de Jesús Martínez, impulsor del programa Compartim, que tiene como objetivo crear entornos de trabajo colaborativo que acerquen las personas a oportunidades de mejora o de resolución de problemas de su trabajo cotidiano; José Miguel Corral, dinamizador del Centro GUADALINFO de Turre, la red de innovación social de Andalucía impulsada por la Junta, y Miguel José Morilla, director de la Escuela del Mármol (Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo).



La jornada, abierta al público y de inscripción gratuita, va dirigida a todos aquellos interesados en descubrir nuevas vías de aprovechamiento del conocimiento compartido mediante iniciativas de nuestro entorno. Se trata de una gran oportunidad que reúne prácticas referentes en estos temas y que busca encontrar los caminos más efectivos hacia la excelencia.



El programa estará dividido en tres bloques principales: el primero reunirá a expertos que expondrán las últimas tendencias en conocimiento compartido; el segundo agrupará representantes de instituciones y empresas, que intercambiarán experiencias en la materia, y el tercero se centrará en iniciativas emprendedoras en el marco europeo.