La UOC organiza #AlmanzoraComparte, la I jornada sobre conocimiento compartidoEl jueves 9 de junio se celebrará en la Escuela del Mármol de Andalucía de Fines (Almería), perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo, la I jornada sobre conocimiento compartido, organizada por la UOC en colaboración con otras instituciones, entre las cuales se encuentran la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería. Con el lema #AlmanzoraComparte, el evento pretende fomentar el intercambio de experiencias de éxito en organizaciones que han aplicado técnicas formativas innovadoras, especialmente aquellas que aprovechan las dinámicas del aprendizaje colaborativo.
Como ponentes destacados, en las jornadas intervendrán Emilio del Águila, director del Área Gestión del Talento en el Grupo Cooperativo CAJAMAR; Sergio Gómez, responsable de Formación Grupo en COSENTINO, empresa que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño; Fabián Martín, premio World Greatest Gourmet Pizza y campeón del mundo de pizzas, y Dolors Reig, psicóloga social, editora principal del blog El caparazón, uno de los espacios más relevantes en castellano en su temática, y experta en redes sociales y entornos colaborativos. El evento también contará con las aportaciones de Jesús Martínez, impulsor del programa Compartim, que tiene como objetivo crear entornos de trabajo colaborativo que acerquen las personas a oportunidades de mejora o de resolución de problemas de su trabajo cotidiano; José Miguel Corral, dinamizador del Centro GUADALINFO de Turre, la red de innovación social de Andalucía impulsada por la Junta, y Miguel José Morilla, director de la Escuela del Mármol (Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo).
La jornada, abierta al público y de inscripción gratuita, va dirigida a todos aquellos interesados en descubrir nuevas vías de aprovechamiento del conocimiento compartido mediante iniciativas de nuestro entorno. Se trata de una gran oportunidad que reúne prácticas referentes en estos temas y que busca encontrar los caminos más efectivos hacia la excelencia.
El programa estará dividido en tres bloques principales: el primero reunirá a expertos que expondrán las últimas tendencias en conocimiento compartido; el segundo agrupará representantes de instituciones y empresas, que intercambiarán experiencias en la materia, y el tercero se centrará en iniciativas emprendedoras en el marco europeo.