El evento, pensado con carácter dinámico y participativo, está dirigido a estudiantes de ciclos formativos, que se dividirán en diferentes grupos. Habrá uno dedicado a security trends, coordinado por el profesor Jordi Serra, en el que se ofrecerá una demostración práctica sobre cómo poder explotar una vulnerabilidad en un ordenador y entrar remotamente en él para poder obtener todo su contenido, por un lado, y suplantar la identidad de una red inalámbrica «conocida por el usuario» para extraer la navegación y las credenciales de las webs, por el otro.



El segundo grupo, a cargo de la tinerfeña Jéssica de Armas, estará dedicado a la robótica, y expondrá casos prácticos de su uso en el ámbito industrial y académico, además de explicar el funcionamiento y programación de un robot. También exhibirá un robot con el que se podrá interactuar para descubrir su funcionamiento y diseño.



Finalmente, el último grupo, a cargo de César Córcoles, tratará sobre la innovación y hardware low cost. Se explorarán las posibilidades empresariales y laborales de trabajar en realidad virtual y aumentada (campos que actualmente están de moda) sin necesidad de hacer grandes desembolsos económicos, así como las posibilidades futuras del software en lo que se refiere a interacción, entre otros temas.



César Córcoles es profesor del ámbito de multimedia e investigador sobre los principios del aprendizaje multimedia, especialmente en contenidos STEM (científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticas); Jordi Serra es profesor de un máster sobre seguridad informática y centra sus actividades docentes en los sistemas operativos, el software libre y los trabajos y proyectos finales de carrera que imparten el software libre a las empresas, y Jéssica de Armas es investigadora posdoctoral en la UOC en el ámbito de la inteligencia artificial, la metaheurística y la optimización, principalmente en el área de logística y transporte, y doctora en Informática por la Universidad de La Laguna.