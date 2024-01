28/10/16 · Estudios de Economía y Negocios Reuniones improductivas: un coste para la empresa y una frustración para el trabajador El estudio Meetings at work: Perceived effectiveness and recommended improvements (2015) lo deja claro: el 41,9 % de las reuniones de trabajo no son productivas. «Son vistas como una fuente ineficiente de pérdida de tiempo», afirma Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en recursos humanos. Un 64% de los encuestados valora negativamente la organización de estas reuniones, «y sin embargo, las empresas dedican cada vez más tiempo a las reuniones», alerta Rimbau. Según el estudio de WorkMeter, los trabajadores españoles pasan más de 9 horas de media en el trabajo, de las cuales un 24 % se utiliza para llamadas, trabajos administrativos y reuniones. De estas, un 61 % son reuniones programadas y un 39 % son imprevistas.

Foto: Daria Shevtsova