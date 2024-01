3/1/17 · Estudios de Economía y Negocios El 'negocio' de la reventa de regalos de Navidad Por Navidad y Reyes se suelen recibir regalos que no gustan o que no nos van bien. Siempre ha habido la opción de devolverlos o cambiarlos, ya que reciclarlos o darles una segunda vida requería, hasta hace relativamente poco, un esfuerzo que no muchos estaban dispuestos a hacer. Ahora con un simple clic y desde casa se pueden revender por Wallapop o Ebay, plataformas que, además, permiten sacar beneficios económicos de estos regalos. Pero, ¿son realmente experiencias basadas en los principios de la economía colaborativa o solo usan la buena fama del modelo para vender más?

9 de cada 10 familias españolas han comprado hasta el 80% de sus regalos de esta Navidad en tiendas digitales, un 10 % más que el año pasado