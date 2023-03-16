8/2/17 · Institucional
La Asociación Española de Protocolo confía en la UOC para formar virtualmente a sus profesionalesGracias al acuerdo de colaboración firmado hoy con la UOC, los profesionales de la Asociación Española de Protocolo podrán formarse en el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos que ofrece la primera universidad en línea del mundo y que es, en el día de hoy, un referente internacional por su modelo de enseñanza virtual. Los profesionales que cursen el máster, que obtendrán un descuento económico en la matrícula, adquirirán los conocimientos y las herramientas básicas para realizar su trabajo de la forma más productiva, eficiente y creativa posible.
El máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC está orientado a capacitar a los alumnos para el ejercicio profesional de la comunicación en empresas e instituciones. Esta titulación oficial aporta al alumnado las competencias para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación corporativa. El máster también prepara a los alumnos para la organización de eventos institucionales y de empresa, y les da los conocimientos para aplicar las normativas del protocolo adecuadamente y con la máxima eficacia.
Además del ámbito formativo, el acuerdo establece un marco de actuación para la colaboración entre la UOC y la AEP en el desarrollo de actividades de interés para ambas instituciones, tales como:
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Impulso del desarrollo de actividades dirigidas a promocionar el uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la enseñanza superior y continua.
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Organización y realización de cursos, seminarios, reuniones o jornadas, destinados a potenciar la formación y la investigación con carácter tanto periódico y estable como circunstancial.
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Fomento de la colaboración entre ambas partes para profundizar en la formación, tanto reglada como continua, y en el desarrollo de estudios y trabajos de investigación, en el ámbito específico de la AEP.
- Promoción de la práctica de los estudios teóricos a la realidad profesional con el fin de consolidar la formación de los estudiantes y proporcionarles una visión práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios.