El máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC está orientado a capacitar a los alumnos para el ejercicio profesional de la comunicación en empresas e instituciones. Esta titulación oficial aporta al alumnado las competencias para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación corporativa. El máster también prepara a los alumnos para la organización de eventos institucionales y de empresa, y les da los conocimientos para aplicar las normativas del protocolo adecuadamente y con la máxima eficacia.

Además del ámbito formativo, el acuerdo establece un marco de actuación para la colaboración entre la UOC y la AEP en el desarrollo de actividades de interés para ambas instituciones, tales como: