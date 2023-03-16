UOC y AERCO-PSM formarán los futuros transformadores digitales

Gracias a este acuerdo, los profesionales de AERCO podrán formarse en los siguientes programas vinculados con la comunicación y los social media: Grado en Comunicación, Máster Universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos; Máster Universitario de Gestión Estratégica de la Información y el conocimiento en las Organizaciones; especialización en Community Management, especialización en Gestión, Evaluación e Innovación en Social Media Strategy y especialización de Gestión Estratégica de la Comunicación Alimentaria. Además, podrán cursar el Máster Universitario en Social Media: gestión y estrategia, que arranca a partir de octubre de este año.

Pero más allá del ámbito formativo, esta firma establece un marco de actuación para la colaboración entre la UOC y la AERCO en el desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas instituciones, tales como:

Impulso del desarrollo de actividades dirigidas a promocionar el uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la enseñanza superior y continua.

Organización y realización de cursos, seminarios, reuniones o jornadas, destinados a potenciar la formación y la investigación con carácter tanto periódico y estable como circunstancial.

Fomento de la colaboración entre ambas partes para profundizar en la formación, tanto reglada como continua, y en el desarrollo de estudios y trabajos de investigación, en el ámbito específico de la AERCO.

Promoción de la práctica de los estudios teóricos a la realidad profesional con el fin de consolidar la formación de los estudiantes y proporcionarles una visión práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios.

El acuerdo ha sido firmado por el Rector de la UOC, Josep A. Planell, en presencia del Delegado en Madrid de la UOC, Jorge Bronet, y por la Gerente de AERCO-PSM, Paz Linares, en la sede de la universidad en Madrid (Plaza de las Cortes, 4).