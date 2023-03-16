UOC y AERCO-PSM formarán los futuros transformadores digitales

UOC y AERCO-PSM formarán los futuros transformadores digitalesEl acuerdo de colaboración firmado con la UOC permite que los profesionales de la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y Profesionales de Social Media (AERCO-PSM) puedan formarse en el cualquier programa formativo de la UOC, tanto de carácter oficial (es decir, grados, másters universitarios, doctorado) como propios (máster, diploma de posgrado, especialización, seminarios, cursos de idiomas...), obteniendo, además, un descuento económico en la matrícula.
Gracias a este acuerdo, los profesionales de AERCO podrán formarse en los siguientes programas vinculados con la comunicación y los social media: Grado en Comunicación, Máster Universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos; Máster Universitario de Gestión Estratégica de la Información y el conocimiento en las Organizaciones; especialización en Community Management, especialización en Gestión, Evaluación e Innovación en Social Media Strategy y especialización de Gestión Estratégica de la Comunicación Alimentaria. Además, podrán cursar el Máster Universitario en Social Media: gestión y estrategia, que arranca a partir de octubre de este año.
Pero más allá del ámbito formativo, esta firma establece un marco de actuación para la colaboración entre la UOC y la AERCO en el desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas instituciones, tales como:
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Impulso del desarrollo de actividades dirigidas a promocionar el uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la enseñanza superior y continua.
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Organización y realización de cursos, seminarios, reuniones o jornadas, destinados a potenciar la formación y la investigación con carácter tanto periódico y estable como circunstancial.
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Fomento de la colaboración entre ambas partes para profundizar en la formación, tanto reglada como continua, y en el desarrollo de estudios y trabajos de investigación, en el ámbito específico de la AERCO.
- Promoción de la práctica de los estudios teóricos a la realidad profesional con el fin de consolidar la formación de los estudiantes y proporcionarles una visión práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios.
El acuerdo ha sido firmado por el Rector de la UOC, Josep A. Planell, en presencia del Delegado en Madrid de la UOC, Jorge Bronet, y por la Gerente de AERCO-PSM, Paz Linares, en la sede de la universidad en Madrid (Plaza de las Cortes, 4).