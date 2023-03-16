Consejos para visitar la Feria de Abril

Un año más, el recinto ferial del sevillano barrio de Los Remedios se vuelve a vestir de gala con las casetas que, desde mediados del S. XIX, vertebran la Feria de Abril, la más importante de cuantas se celebran en Andalucía y la que revierte en un mayor impacto económico para esta Comunidad Autónoma: unos 675 Millones de euros, equivalente al 3% del PIB de la ciudad.

El 29 de abril, la noche del “pescaíto” inaugurará una edición muy especial del certamen que coincide con el 25º aniversario de la Expo de Sevilla, atrayendo a público local y a turistas –algunos nuevos, otros que repiten año tras año- durante sus siete días de duración, hasta el 6 de mayo.

“Quienes acudan se encontrarán con una ciudad ya de por sí muy atractiva, con mucha energía y con su mejor luz en primavera, que se engalana durante una semana tornándose en alegría y fiesta, y que gira en torno al recinto ferial con más de 1000 casetas, todas en blanco y verde o rojo y blanco, que suman cerca de 250.000 bombillas entre todas, dispuestas para el festín”, explica Pablo Díaz Luque, Profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, experto en Turismo y profundo conocedor de la Feria.



Acceder a las Casetas

Pero atención, advierte Díaz, “a la inmensa mayoría de esas casetas sólo se puede acceder por invitación ya que son privadas; de familias, asociaciones o entidades. Con suerte el visitante puede ‘colarse’ en varias de ellas, pero es mucho mejor tener amistades que le inviten a las mismas y ya pasar ahí la tarde entera”.



Cómo plantear la visita a la Feria

Según el profesor, es imprescindible visitar el recinto ferial en dos jornadas: una por el día y otra por la noche. “El ‘encendido’, que ahora pasa a ser la noche del sábado al domingo, es decir la del 29 de abril, es uno de los mejores momentos para disfrutar de la feria nocturna, pero una jornada matinal, vestidas de flamenca ellas y de traje ellos, y paseando en un coche de caballos, es toda una experiencia que los turistas no deberían pasar por alto”.



¿Qué más visitar?

“Más allá de las casetas, hay muchas cosas por visitar en medio de este despliegue de coches de caballos y jinetes, con todo el mundo vestido de flamenca, de traje o, caso de los jinetes, de traje cordobés”, explica Díaz, quien recomienda también “pasear por la ‘calle del infierno’, un verdadero parque de atracciones de más de 300.000 m2 y 350 actividades para grandes y pequeños”.



Sevilla, más allá de la feria

Viajar a Sevilla para la Feria de Abril, constituye una buena oportunidad para visitar sitios atractivos típicos de la ciudad que pueden estar, en esas fechas, más vacíos por volcarse la población con el recinto ferial. “Es interesante aprovechar la visita a la ciudad para conocer sus atractivos: el Barrio de Santa Cruz, la Catedral, la Giralda, la Alameda de Hércules, el barrio de Triana o los alrededores del Río no deberían quedar sin visitar”, razona el profesor de la UOC de cara a maximizar la visita.

“Los aficionados a los toros también tienen la posibilidad de ver a las grandes figuras del toreo, o mezclarse entre el bullicio previo a cada corrida”, añade.



Dos advertencias finales

Díaz avisa hay que tener cuidado con la bebida típica llamada rebujito a base de vino fino mezclado con Sprite o Seven Up. “Es una bebida agradable, servida siempre muy fresquita y que se agradece, pero puede tener efectos etílicos muy rápidos”.

Otro consejo es el de evitar el transporte privado, “pese a que hay muchas plazas de aparcamiento en los alrededores del recinto, es mejor acudir y volver en transporte público”, apostilla, en alusión a los más de 2.100 taxis que se movilizan especialmente para la Feria.