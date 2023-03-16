El rector de la UOC, Josep A. Planell, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), Xavier Puig Santulària, han firmado un acuerdo de colaboración entre la universidad pionera mundial en e-learning y el Consejo que aglutina y representa a todos los colegios de educadoras y educadores sociales existentes en España.

El acuerdo permitirá a los más de diez mil profesionales del ámbito de la educación social representados por el CGCEES facilitar su desarrollo profesional a través de los estudios que la UOC brinda mediante sus estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y su programa de Educación Social, y abre las puertas a ulteriores posibilidades de colaboración en el ámbito académico relacionado con profesorado, prácticas o materiales, así como a propuestas conjuntas de investigación-acción.



Sobre el grado de Educación Social de la UOC

En marcha desde 2009, el grado de Educación Social de la UOC cuenta con más de dos mil estudiantes matriculados en un grado con un alto compromiso ético, político y pedagógico en el campo de la atención social y educativa de la ciudadanía.

Este grado está englobado en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, cuyo objetivo es proporcionar formación universitaria virtual, inicial y a lo largo de la vida, y promover la creación y la difusión de conocimiento en los ámbitos propios de la psicología y la educación.

La oferta de formación de los estudios es y debe ser diversa y capaz de responder en cada momento a las demandas profesionales y sociales. Con una metodología docente innovadora, basada en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo en red, se acompaña y se ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje, en el que se superan las barreras del espacio y del tiempo. La formación se basa en el conocimiento actualizado y en la investigación en los ámbitos de especialización de los estudios.

La investigación de los estudios se refiere, prioritariamente, al análisis de las transformaciones en el ámbito social y de las organizaciones, de la educación, la salud y la calidad de vida en el marco de la sociedad del conocimiento.



Sobre el CGCEES

El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales es una corporación de derecho público que está integrada por todos los colegios de Educadoras y Educadores Sociales existentes en el Estado Español, de los cuales es, además, el representante conjunto en el ámbito estatal e internacional.