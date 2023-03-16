La transformación digital del sistema sanitario y los retos que ya se están afrontando desde la práctica asistencial diaria serán objeto de análisis en las jornadas eSalud: Retos y necesidades actuales de profesionales de la salud que han organizado la EASP y la UOC en el marco del convenio suscrito entre ambas y que se celebrarán el 9 de octubre en Sevilla.

Nieves Lafuente Robles, directora del Plan Integral de Cuidados de Andalucía (PICuida ), Tomás Gómez Cía, director de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y Carme Carrion, directora de programa del máster universitario de Salud Digital (UOC), entre otras personas, debatirán sobre el nuevo horizonte que han abierto las TIC a la hora de mejorar la salud de la ciudadanía y las necesidades formativas que implica esta transformación digital del sistema.



Transformación digital en salud: un camino iniciado

Hacen falta nuevos roles profesionales con nuevos conocimientos y competencias transversales para hacer frente a los retos que vienen. Quienes trabajan actualmente y quienes se incorporan al mercado laboral necesitarán una gran capacidad de adaptación al cambio en entornos cada vez más complejos y cercanos al paciente y a la ciudadanía. «El cambio es global y trasversal, de arriba abajo, y requiere de recursos y voluntad: de las administraciones, de profesionales de gerencia, jefaturas de servicio, profesionales sanitarios y de pacientes, que necesitan información para poder tomar decisiones e implicarse en el cuidado de su propia salud», explica Carme Carrion.

Para la Escuela Andaluza de Salud Pública, tal y como cuenta su subdirectora de Gestión del Conocimiento en Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud, Diana Gosálvez, «Estas jornadas se enmarcan en la línea de trabajo de salud digital que la EASP viene desarrollando los últimos años, tanto para la ciudadanía con recursos específicos, a través de la Escuela de Pacientes, como para profesionales en las redes de salud pública, o en las plataformas de buenas prácticas en el trabajo con crónicos (OPIMEC) o la atención centrada en personas (Integrated Care 4 People)».