El viernes 19 de octubre a las 10 h se inaugurará la oficina que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha abierto en Alicante este año y que ya ofrece servicio al millar de estudiantes que tiene en esta provincia valenciana. El nuevo espacio está ubicado en las instalaciones de ULab Ideas Meeting Point, un centro de cotrabajo para emprendedores y de formación situado en la plaza de Sant Cristòfol. Josefina Bueno, directora general de Universidad, Investigación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, presidirá el acto, que tendrá como ponente invitada la experta alicantina en big data Nuria Oliver.

También participarán en él M.a del Carmen de España, segunda tenienta de alcaldía del Ayuntamiento de Alicante, y M.a José Argudo, directora del Área de Cultura de la Diputación de Alicante. Por parte de la UOC, estarán presentes la vicerrectora de Globalización y Cooperación, la alicantina Pastora Martínez Samper, y el director del grado de Ingeniería Informática, Daniel Riera. La directora de proyectos del ULab, Isabel Romero, también dirigirá unas palabras a los asistentes.

Por su parte, Nuria Oliver, la experta en inteligencia artificial y doctorada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hablará de «Big data para el bien social». Nuria Oliver es directora de ciencia de datos en Vodafone, directora científica de datos en Data-Pop Alliance y asesora científica del Instituto Vodafone. Ha desarrollado su carrera científica en Microsoft y Telefónica y en la actualidad lo hace en Vodafone.



Casi 4.000 personas de la Comunidad Valenciana estudian en la UOC

La apertura del nuevo espacio físico en Alicante permite a la UOC ofrecer un trato más personal a los alumnos y establecer un mejor contacto con las autoridades y las instituciones del territorio. Entre los servicios ofrecidos a los estudiantes está la devolución del préstamo bibliotecario, el cotejo de documentación y la participación en actividades organizadas por la universidad. Además, desde ULab también se facilita información referente a la oferta formativa y el modelo de estudio en línea, por el que ya apuestan más de 54.000 estudiantes de todo el mundo.

La UOC tiene un millar de estudiantes en la provincia de Alicante, una de las zonas de la Comunidad Valenciana con más crecimiento en los últimos tres años. «Por eso creíamos que era necesario que la universidad diera el paso para abrir un espacio físico y estar más cerca del alumnado», explica Teresa Nielles, delegada territorial de la UOC en esta comunidad autónoma.

El millar de estudiantes de Alicante que ha elegido la UOC para estudiar una titulación forma parte de los casi 4.000 estudiantes que la universidad tiene en la Comunidad Valenciana y representa un volumen del 26 %. En el caso de la provincia de Castellón, son más de 700 y representan el 18 % del total del alumnado. Valencia es la provincia con mayor volumen de alumnos: concretamente, más de 2.000 personas han elegido la UOC, cifra que representa casi el 56 % del total.

El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje es el que tiene más estudiantes matriculados: casi 700 personas; y lo sigue el grado de Psicología, con 300. De hecho, son los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación los que acogen el mayor número de estudiantes de la Comunidad Valenciana: más de 1.300. Por género, más de la mitad son mujeres (55 %), y por edades, las franjas de entre 26 y 30 años y la de más de 40 años acogen un millar de estudiantes cada una.

En cuanto a los graduados, la UOC tiene casi 4.000 personas que ya han terminado una titulación en ella. En este caso, los Estudios de Economía y Empresa y los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación engloban la mayor parte de alumni (más de 1.200 cada uno). Si nos fijamos en Alicante, la comunidad de graduados llega al millar de personas.

La UOC ha apostado por las instalaciones de ULab porque «su filosofía y razón de ser nos gustaron desde el principio», explica Nielles. «La innovación, el trabajo en red, los espacios abiertos, la cocreación y la colaboración son conceptos que encajan mucho en nuestro ADN», añade.

Por su parte, Isabel Romero, responsable de proyectos de ULab, dice que la colaboración con la UOC «es un paso más en nuestro propósito de ser un lugar que hay que tener en cuenta ya no solo en nuestro ámbito geográfico de influencia, sino también internacionalmente». ULab tiene personal y alumnado procedentes de diferentes países, que eligen su moderno edificio tanto para ejercer su función profesional como para profundizar en conocimientos mediante los múltiples cursos o másteres de especialización impartidos por diferentes colaboradores.

Con esta oficina en Alicante, se amplía la presencia territorial de la UOC en la Comunidad Valenciana, donde actualmente tiene sedes en las ciudades de Valencia y Vila-real y dos puntos UOC en las poblaciones de Sueca y Benicarló.



Presencia global de la UOC

En el último año, la UOC ha ampliado su presencia territorial con la apertura de oficinas en Vigo, Palma y Bogotá. La más reciente es de hace justo un mes, cuando la universidad inauguraba su primera oficina en Galicia para dar servicio a los alumnos de esta comunidad, cuyo número ha aumentado el 30 % cada curso durante los últimos años. Se ubica en la sede de Impact Hub Vigo y permite ofrecer un trato más personal a los alumnos, además de «potenciar la colaboración con instituciones y empresas locales para contribuir al desarrollo profesional de los gallegos», remarca Jorge Bronet, delegado de la UOC en Galicia.

Desde noviembre del 2017, la calle Ausiàs March, número 11, de Palma acoge una sede de la universidad, un espacio que refuerza la presencia que ya tiene la UOC en las islas Baleares mediante puntos UOC en Manacor, Ciutadella e Ibiza. Su apertura permite aumentar y mejorar los servicios que la universidad ofrece a su comunidad universitaria.

La sede más internacional también se ha abierto este año: en marzo varios representantes de la UOC se desplazaban a Bogotá para inaugurar la segunda oficina internacional tras la de México, con el objetivo de mejorar la atención a los miles de estudiantes y graduados que la UOC tiene en Colombia, y también de afianzar las relaciones de más de quince años con las instituciones académicas y la Administración pública colombianas.

Para la vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, Pastora Martínez Samper, «la UOC ha sido desde sus inicios complementaria del resto de universidades del sistema en tanto que permite la educación superior a un alumnado con un perfil más senior, que trabaja a la vez que aprende. Esta voluntad, sumada al hecho de que no tenemos constricciones físicas, hace que tengamos alumnos que viven en todo el mundo. No puedo ocultar que, como alicantina, me hace especial ilusión volver a casa por la inauguración de este punto UOC».