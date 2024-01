El divendres 19 d’octubre a les 10 h s’inaugurarà l’oficina que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obert a Alacant aquest any i que ja ofereix servei al miler d’estudiants que té en aquesta província valenciana. El nou espai està situat a les instal·lacions d’ULab Ideas Meeting Point, un centre de cotreball per a emprenedors i de formació situat a la plaça de Sant Cristòfol. Josefina Bueno, directora general d’Universitat, Investigació i Ciència de la Generalitat Valenciana, presidirà l’acte, que tindrà com a ponent convidada l’experta alacantina en big data Nuria Oliver.

També hi participaran M.a del Carmen de España, segona tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament d’Alacant, i M.a José Argudo, directora de l’Àrea de Cultura de la Diputació d’Alacant. Per part de la Universitat, hi seran presents la vicerectora de Globalització i Cooperació, l’alacantina Pastora Martínez Samper, i el director del grau d’Enginyeria Informàtica, Daniel Riera. La directora de projectes de l’ULab, Isabel Romero, també adreçarà unes paraules als assistents.

Per la seva banda, Nuria Oliver, experta en intel·ligència artificial i doctorada per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), parlarà de «Big data per al bé social». Nuria Oliver és directora de ciència de dades a Vodafone, directora científica de dades a Data-Pop Alliance i assessora científica de l’Institut Vodafone. Ha fet la seva carrera científica a Microsoft i Telefónica i actualment ho fa a Vodafone.



Gairebé 4.000 persones de la Comunitat Valenciana estudien a la UOC

L’obertura del nou espai físic a Alacant permet a la Universitat oferir un tracte més personal als alumnes i establir un contacte més bo amb les autoritats i les institucions del territori. Entre els serveis que s’ofereixen als estudiants hi ha la devolució del préstec bibliotecari, l’acarament de documentació i la participació en activitats organitzades per la Universitat. A més, des d’ULab també es facilita informació referent a l’oferta formativa i el model d’estudi en línia, pel qual ja aposten més de 54.000 estudiants de tot el món.

La UOC té un miler d’estudiants a la província d’Alacant, una de les zones de la Comunitat Valenciana amb més creixement els darrers tres anys. «Per això pensàvem que era necessari que la Universitat fes el pas per a obrir un espai físic i estar més a prop dels alumnes», explica Teresa Nielles, delegada territorial de la UOC en aquesta comunitat autònoma.

El miler d’estudiants d’Alacant que ha triat la UOC per a estudiar una titulació forma part dels gairebé 4.000 estudiants que la Universitat té a la Comunitat Valenciana i representa un volum del 26%. En el cas de la província de Castelló, són més de 700 i representen el 18% del total dels alumnes. València és la província amb un volum d’alumnes més gran: concretament, més de 2.000 persones han triat la UOC, xifra que representa gairebé el 56% del total.

El màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge és el que té més estudiants matriculats: gairebé 700 persones; i el segueix el grau de Psicologia, amb 300. De fet, els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació són els que acullen el nombre més gran d’estudiants de la Comunitat Valenciana: més de 1.300. Per gènere, més de la meitat són dones (55%), i per edats, les franges d’entre 26 i 30 anys i la de més de 40 anys acullen un miler d’estudiants cadascuna.

Pel que fa als graduats, la UOC té gairebé 4.000 persones que ja hi han acabat una titulació. En aquest cas, els Estudis d’Economia i Empresa i els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació engloben la part més gran d’alumni (més de 1.200 cadascun). Si ens fixem en Alacant, la comunitat de graduats arriba al miler de persones.

La UOC ha apostat per les instal·lacions d’ULab perquè «la seva filosofia i raó de ser ens van agradar des del principi», explica Nielles. «La innovació, el treball en xarxa, els espais oberts, la cocreació i la col·laboració són conceptes que encaixen molt amb el nostre ADN», afegeix.

Per la seva banda, Isabel Romero, responsable de projectes d’ULab, diu que la col·laboració amb la UOC «és un pas més en el nostre propòsit de ser un lloc que cal tenir en compte, ja no solament en el nostre àmbit geogràfic d’influència, sinó també internacionalment». ULab té personal i alumnes procedents de països diferents, que trien el seu modern edifici tant per exercir la seva funció professional com per aprofundir els coneixements mitjançant els nombrosos cursos o màsters d’especialització que hi imparteixen diversos col·laboradors.

Amb aquesta oficina a Alacant, s’amplia la presència territorial de la UOC a la Comunitat Valenciana, on actualment té seus a les ciutats de València i Vila-real i dos punts UOC a les poblacions de Sueca i Benicarló.



Presència global de la Universitat

El darrer any, la UOC ha ampliat la seva presència territorial amb l’obertura d’oficines a Vigo, Palma i Bogotà. La més recent és de fa tot just un mes, quan la Universitat inaugurava la primera oficina a Galícia per donar servei als alumnes d’aquesta comunitat, el nombre de la qual ha augmentat el 30% cada curs durant els últims anys. És a la seu d’Impact Hub Vigo i permet oferir un tracte més personal als alumnes, a més de «potenciar la col·laboració amb institucions i empreses locals per a contribuir al desenvolupament professional dels gallecs», remarca Jorge Bronet, delegat de la UOC a Galícia.

Des del novembre del 2017, el carrer Ausiàs March, número 11, de Palma acull una seu de la Universitat, un espai que reforça la presència que ja té la UOC a les illes Balears mitjançant punts a Manacor, Ciutadella i Eivissa. L’obertura d’aquesta seu permet augmentar i millorar els serveis que la Universitat ofereix a la seva comunitat universitària.

La seu més internacional també s’ha obert aquest any: al mes de març diversos representants de la UOC es desplaçaven a Bogotà per inaugurar-hi la segona oficina internacional després de la de Mèxic, amb l’objectiu de millorar l’atenció dels milers d’estudiants i graduats que la UOC té a Colòmbia, i també de refermar les relacions de més de quinze anys amb les institucions acadèmiques i l’Administració pública colombianes.

Per a la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez Samper, «la UOC ha estat des del començament complementària de la resta d’universitats del sistema en la mesura que permet l’ensenyament superior a uns alumnes amb un perfil més sènior, que treballen alhora que aprenen. Aquesta voluntat, afegida al fet que no tenim constriccions físiques, fa que tinguem alumnes que viuen arreu del món. No puc amagar que, com a alacantina, em fa una il·lusió especial tornar a casa per a la inauguració d’aquest punt UOC».