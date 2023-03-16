La UOC promueve el conocimiento de salud digital en América Latina

Lograr una cobertura universal de los servicios de salud ha sido uno de los principales inconvenientes que afrontan las instituciones gubernamentales y sanitarias en varios países, y el problema se acentúa en nacionalidades de latinoamérica donde la geografía dispersa y poco accesible hacen que gran parte de la población no pueda tener acceso una consulta médica básica.

La salud digital soluciona gran parte del déficit de atención médica a pacientes de áreas rurales y se ha convertido en un canal de comunicación entre profesionales del área de la salud que buscan ayuda diagnóstica en personal especializado que se encuentra generalmente en las grandes ciudades.



Telemedicina en América Latina

Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud - CENETEC en México hay instaladas 597 unidades médicas de telemedicina de la Secretaría de Salud para dar más cobertura asistencial y educación a profesional médico.

En Colombia se empezó a impulsar la salud digital hace 20 años y en 2010 se reguló por la Ley 1419. En el 2014 se habían registrado 2.184 servicios de telemedicina en 685 sedes; y en 2017 ya había aumentado un 30%, ofreciendo 109 especialidades bajo esta modalidad, según lo registra el Ministerio de Salud.

Aunque se ha incrementado la presencia de telemedicina en países de latinoamérica, la baja cobertura tecnológica en algunas zonas, en su mayoría rurales, impide su extensión. Otro de los retos es la “alfabetización digital en salud”, explica Manuel Armayones, Director de desarrollo del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya - UOC, quien indica que formar a los pacientes y profesionales del ámbito, es fundamental para tener éxito en la implementación de planes de telemedicina.



Investigación y desarrollo en el ámbito

Cada vez son más los investigadores e instituciones que unen esfuerzos para extender la salud digital. Es el caso de RITMOS una red iberoamericana que pretende fortalecer los vínculos entre la academia, la sociedad, el sector tecnológico, los proveedores del ámbito sanitario, los profesionales médicos y los entes gubernamentales de salud, con el objetivo de normalizar el uso de tecnologías móviles en los servicios médicos. Esta red està formada por varios centros de investigación de universidades de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y España.

“La salud digital nos brinda la oportunidad de trabajar en red, de compartir y difundir buenas prácticas, de crear conocimiento a través de las acciones y reacciones de sus miembros”; apunta Francesc Saigí, profesor de los Estudios de Salud de la UOC y Director de la Red RITMOS.

Gran parte de la generación de conocimiento en este ámbito se está dando desde los claustros universitarios en donde se vienen desarrollando sistemas adaptados al entorno y situación del país. “Los proyectos de telemedicina en América Latina tienen una capacidad técnica envidiable”, asegura Manuel Armayones, director del eHealth Center de la UOC quien desde este centro ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano las investigaciones y proyectos que se están realizando en países como Colombia en donde la infraestructura tecnológica aún presenta carencias en gran parte del territorio, pero que con la investigación de las instituciones universitarias han podido avanzar en proyectos de gran envergadura y capacidad técnica.

Los expertos insisten que los grandes retos más inmediatos de este ámbito son la educación para profesionales médicos, la creación de sistemas de prevención de enfermedades y la masificación y continuidad de los planes telemédicos.



Congreso de Salud aplicando las TIC

Para avanzar en la difusión de conocimiento del área, se celebrará el 30 y 31 de octubre en Bogotá el Congreso de Salud aplicando a las TIC en donde se analizarán siete proyectos en los que ya se está trabajando. Entre ellos destaca el International Workshop RITMOS 2018, además del VIII Simposium Internacional de Telemedicina de CICUT, el de Transformación Digital para una Salud Conectada y Convergente del Centro de Telemedicina de Colombia o el Simposio Internacional de Teledermatología del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. También se profundizará en el Workshop “Transformación digital del sector salud. Realidades de la aplicación de la tecnología en salud” de la Universidad CES de Colombia; el VI Foro de guías de intervención y desarrollo tecnológico en enfermedades crónicas de la Universidad del Bosque; Aplicación de tecnología: informática médica y Telesalud - Experiencia Grupo de Investigación Davinci de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Healthio, que este año amplía su participación y lo hace por primera vez en América Latina.

El evento es de entrada gratuita con previa inscripción.

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