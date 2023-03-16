La Escuela del Mármol de Andalucía, ubicada en la localidad de Fines y perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), volverá a acoger, por tercera vez, Almanzora Comparte el próximo jueves 8 de noviembre . Así lo han anunciado el delegado de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa López, junto con el delegado territorial en Andalucía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entidad que organiza la jornada, Miguel Ángel García, y su profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación Sandra Sanz Martos.

Según ha explicado Miguel Ángel Tortosa, «el aprendizaje colaborativo es la base de estos encuentros que organiza la UOC y que en anteriores ediciones se han centrado en el intercambio de experiencias de éxito de organizaciones que aplican técnicas formativas innovadoras, con la intención de potenciar la excelencia empresarial e institucional en el Valle del Almanzora. El mismo objetivo —ha añadido— se persigue con esta tercera edición de las jornadas, en esta ocasión centrándose en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en formación en las administraciones públicas, formación para el empleo e igualdad, favoreciendo el aprendizaje continuo durante la carrera profesional».

.«En un entorno socioeconómico cada vez más complejo cobran especial protagonismo nuevos paradigmas como el aprendizaje a lo largo de la vida y el aprendizaje colaborativo. El desarrollo de las TIC es fundamental, pero no es suficiente si no viene acompañado de un cambio de mentalidad de las personas y de las organizaciones, tanto públicas como privadas», explica Sandra Sanz. Estas jornadas pretenden difundir esa necesidad de cambio de mentalidad, intercambiando experiencias y exponiendo iniciativas emprendedoras impulsadas desde la Administración pública, desde grandes corporaciones o desde la propia ciudadanía.

Almanzora Comparte es una oportunidad excelente para reunir empresas e instituciones de la provincia de Almería que destacan por la innovación en la formación de sus empleados, tal y como resaltó la profesora de la UOC, y se ha elegido la comarca de Almanzora «por ser uno de los principales motores económicos de la provincia durante décadas».



Tres bloques de experiencias colaborativas

La jornada, gratuita y abierta a todo el público, se dividirá en tres bloques. En primer lugar un panel de expertos expondrá las últimas tendencias en aprendizaje colaborativo. En segundo lugar, un grupo de representantes de instituciones pertenecientes al ámbito de la Administración pública intercambiará experiencias desde diferentes ángulos de acuerdo con las características y las necesidades de cada organización. Y en tercer lugar, la delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Francisca Serrano, entrevistará a Miguel Lorente Acosta, médico forense y profesor titular de la Universidad de Granada y delegado del Gobierno para la violencia de género adscrito al Ministerio de Igualdad (2008-2011).

Además, como en las ediciones anteriores, se han previsto dos actividades para promocionar y dar a conocer la comarca: la visita a la Escuela del Mármol y el recorrido guiado a algunos lugares de interés de la comarca organizado por la Mancomunidad de Municipios.