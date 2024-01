«Más allá del plátano, casi nadie sabe lo que produce Canarias», ha afirmado el profesor Xavier Medina, director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo. El también director del máster de Food Security and International Food Governance de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participó el jueves 29 de marzo en la jornada sobre «Alimentación, cocinas tradicionales y salud: hacia modelos locales y sostenibles», en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Organizada por la UOC y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la jornada abordó la relación de los alimentos y las cocinas locales con su entorno.

El vicerrector de Organización Académica y Profesorado de la ULPGC, Luis Domínguez Boada, y el vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la UOC, Carles Sigalés, inauguraron la sesión, en la que se debatió cómo articular la relación entre la comida y su entorno y la importancia que esta tiene para la sociedad en aspectos que van desde la producción y la economía hasta la salud y la estacionalidad.

El profesor Medina hizo hincapié en las especiales particularidades de Canarias en este campo, y destacó la dicotomía entre la transformación que ha impuesto el turismo a la alimentación y su industria y la enorme importancia que tienen para la isla sus producciones locales, su cocina local y el consumo autóctono.

«Canarias está en una disyuntiva entre el consumo más globalizado y la parte más identitaria, más particular, de las cocinas más locales y, sobre todo, de las producciones locales: tiene muchísimas y no están valoradas en absoluto, casi ni se conocen. Más allá del plátano, casi nadie sabe lo que produce Canarias», afirmó el director del máster de Food Security and International Food Governance de la UOC.

Precisamente, uno de los objetivos de esta jornada fue valorizar las producciones locales y reflexionar sobre qué significa producir localmente, también de cara a la generación de puestos de trabajo, la economía, la salud y la estacionalidad.

«En Canarias apenas producimos el 20 % de los alimentos que consumimos», señaló por su parte el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC, Lluís Serra Majem, ponente invitado del encuentro. El también director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la universidad grancanaria abogó por avanzar hacia un sistema alimentario más soberano, sostenible y saludable.

Serra, que explicó el proyecto La isla en tu plato, lamentó que la población de Canarias haya dado la espalda a su patrimonio cultural gastronómico y alimentario. Este abandono ha ocasionado un auge de las enfermedades relacionadas con la nutrición, como la obesidad y la diabetes, y una erosión del sistema alimentario tradicional.

«En Gran Canaria, como pone de relieve el proyecto La isla en tu plato, producimos en nuestro sistema alimentario tradicional el 100 % de los alimentos de la dieta mediterránea: cereales y gofio, papas, frutas y hortalizas, quesos de cabra y oveja, aceite de oliva, frutos secos, pescado y marisco, chorizo, carne de conejo y de cabra, legumbres, vino y cerveza, miel y hasta café. Y todos estos productos son de una calidad muy alta. Eso debe ser un punto de reflexión», señaló el experto de la ULPGC.

La jornada concluyó con una mesa redonda en la que participaron Adriana Ortiz, investigadora del Grupo de Nutrición del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la ULPGC y miembro del proyecto La isla en tu plato; Alicia Aguilar, directora del máster universitario de Nutrición y Salud de la UOC, y el chef Borja Marrero, que ofreció una demostración culinaria (showcooking) ligada a los temas tratados en la jornada.