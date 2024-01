«Més enllà del plàtan, gairebé ningú no sap què produeixen les Canàries», ha afirmat el professor Xavier Medina, director de la Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i Desenvolupament. Medina, també director del màster de Food Security and International Food Governance de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va participar, el dijous 29 de març, en la jornada sobre «Alimentació, cuines tradicionals i salut: cap a models locals i sostenibles», al Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Organitzada per la UOC i la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la jornada ha tractat de la relació dels aliments i les cuines locals amb el seu entorn.

El vicerector d’Organització Acadèmica i Professorat de la ULPGC, Luis Domínguez Boada, i el vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés, han inaugurat la sessió, en la qual s’ha debatut com es pot articular la relació entre el menjar i el seu entorn i la importància que té l’alimentació per a la societat en aspectes que van des de la producció i l’economia fins a la salut i l’estacionalitat.

El professor Medina ha posat èmfasi en les particularitats especials de les Canàries en aquest camp, i ha destacat la dicotomia entre la transformació que ha imposat el turisme a l’alimentació i a la indústria alimentària i la gran importància que tenen per a l’illa les produccions locals, la cuina local i el consum autòcton.

«Les Canàries són en una disjuntiva entre el consum més globalitzat i la part més identitària, més particular, de les cuines més locals i, sobretot, de les produccions locals: en té moltíssimes i no es valoren gens ni mica, gairebé ni tan sols es coneixen. Més enllà del plàtan, gairebé ningú no sap què produeixen les Canàries», ha afirmat el director del màster de Food Security and International Food Governance de la UOC.

Precisament, un dels objectius d’aquesta jornada ha estat revalorar les produccions locals i reflexionar sobre què vol dir produir localment, també amb vista a la generació de llocs de treball, l’economia, la salut i l’estacionalitat.

«A les Canàries amb prou feines produïm el 20% dels aliments que consumim», ha indicat el catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la ULPGC, Lluís Serra Majem, ponent convidat de la trobada. Serra, que també és director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques i Sanitàries de la universitat canària, ha advocat per avançar envers un sistema alimentari més sobirà, sostenible i saludable.

Serra, que va explicar el projecte La isla en tu plato, ha lamentat que la població de Canàries hagi girat l’esquena al seu patrimoni cultural gastronòmic i alimentari. Aquest abandonament ha comportat un auge de les malalties relacionades amb la nutrició, com l’obesitat i la diabetis, i una erosió del sistema alimentari tradicional.

«A Gran Canària, com posa en relleu el projecte La isla en tu plato, produïm en el nostre sistema alimentari tradicional el 100% dels aliments de la dieta mediterrània: cereals i gofio, patates, fruites i hortalisses, formatges de cabra i ovella, oli d’oliva, fruita seca, peix i marisc, xoriço, carn de conill i de cabra, llegums, vi i cervesa, mel i, fins i tot, cafè. I tots aquests productes són d’una qualitat molt alta. Això ha de ser un punt de reflexió», ha assenyalat l’expert de la ULPGC.

La jornada ha acabat amb una taula rodona en què han participat Adriana Ortiz, investigadora del Grup de Nutrició de l’Institut Universitari d’Investigacions Biomèdiques i Sanitàries de la ULPGC i membre del projecte La isla en tu plato; Alicia Aguilar, directora del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC, i el xef Borja Marrero, que ha ofert una demostració culinària (showcooking) relacionada amb els temes dels quals s’ha tractat en la jornada.