Además de las tres conferencias, el ciclo tendrá cuatro espectáculos programados dentro del ciclo «Res no és mentida»: El chico de la última fila, de Juan Mayorga, que contará con un coloquio posfunción el 24 de enero a cargo de la experta en estudios literarios y profesora de la UOC Teresa Iribarren ; Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa, de Bàrbara Mestanza, con un debate posfunción el 14 de febrero con la matemática, humanista, escritora y profesora de la UOC Maria Antonia Huertas ; This is real love, del Colectivo VVAA, con un coloquio posfunción el 7 de marzo con el experto en el estudio de los medios de comunicación, cine y ficción y profesor de la UOC Jordi Sánchez Navarro ; y Andrea pixelada, de Cristina Clemente, con un coloquio posfunción el 20 de marzo con el estudioso del fenómeno youtubero José Miguel Tomasena