Mujeres con más competencias digitales, mujeres más empoderadas

El núcleo de la investigación de Lídia Arroyo es un estudio cualitativo efectuado sobre una muestra de 32 mujeres de entre 26 y 61 años —de las cuales tres cuartas partes tenían más de 45—, en una situación socialmente desfavorecida, y que habían realizado un curso para adquirir competencias digitales para acceder al mercado laboral. La mayoría tenían estudios de primaria y secundaria, y 8 procedían de Marruecos, Armenia, Filipinas, Cuba, Bolivia y Colombia. El objetivo del estudio esa descubrir si Internet puede contribuir a mejorar la posición en el mercado de trabajo de las mujeres en una situación socialmente desfavorecida.

Los resultados indican que la inclusión digital no les conlleva una mejor posición en el mercado de trabajo, pero sí las empodera en tanto que las hace confiar más en las propias capacidades personales y profesionales y promueve su autonomía. De la muestra, aquellas mujeres que estaban en el paro destacaron que hay obstáculos que la adquisición de competencias digitales no puede superar, como la discriminación por razones de edad, género o nacionalidad que existe en el mercado de trabajo, así como la incompatibilidad de los horarios laborales con las responsabilidades familiares o el nivel de formación que requieren las ofertas de empleo.

Así pues, la investigación de Arroyo concluye que a pesar de que la inclusión digital no se traduce en un mayor crecimiento económico en igualdad de oportunidades, es necesario diseñar programas de inclusión digital que promuevan usos estratégicos de Internet para la población más desfavorecida, además de programas en el ámbito de la ocupación y la educación, que permitan detectar otras competencias básicas, no-digitales y transversales que requieran los sectores productivos de cada región del Estado. Estas políticas han de coordinarse con otras políticas sociales para evitar la discriminación por motivos de edad, género o país de procedencia.

TRABAJOS DE REFERENCIA:

Arroyo, L. (2018) Las competencias digitales para el crecimiento económico en igualdad de oportunidades en España y la Unión Europea, Madrid: Fundación Alternativas.

Arroyo, L. (2018). Digital Inclusion for Better Job Opportunities? The Case of Women E-Included Through Lifelong Learning Programmes. En P. Bilić et al. (eds), Technologies of Labour and the Politics of Contradiction. Dynamics of Virtual Work (pp. 141-158). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-76279-1.