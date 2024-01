En tots els marcs normatius europeus, la tecnologia es considera un factor clau per a la competitivitat i la innovació, i la inclusió digital de la població l’eina que permet generar un capital humà capaç de fer front als reptes del mercat laboral i contribuir a la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos laborals, educatius i de participació social en la xarxa. És la inclusió digital, però, suficient per garantir el creixement econòmic en igualtat de condicions? La resposta és «no», tal com conclou la recerca de Lídia Arroyo, investigadora del grup d’investigació GenTIC del centre de recerca IN3 de la UOC, que també posa de relleu que «tot i ser el mitjà generalitzat per buscar feina, a Internet les bretxes augmenten a l’hora de fer-la servir per millorar el perfil professional», apunta la investigadora, i «són les persones més formades, en especial els homes, els que més se’n beneficien per cursar formació en línia, accedir a la informació i participar en la xarxa».

La recerca d’Arroyo es basa, per una banda, en un estudi de les polítiques TIC d’Espanya i la Unió Europea, i de les dades estadístiques sobre l’ús efectiu d’Internet; i, per una altra, en un estudi qualitatiu fet sobre 32 dones en edat activa i en una posició desafavorida en l’esfera digital i el mercat laboral, que van participar en un curs per adquirir capacitats digitals per trobar feina. Els estudis formen part de la seva tesi doctoral, en què analitza els efectes de la inclusió digital de les dones en la seva posició al mercat laboral, i els resultats es publiquen, respectivament, com a estudi de progrés de la Fundación Alternativas i com a capítol al llibre Technologies of Labour and the Politics of Contradiction (2018).