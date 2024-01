La coordinación entre los médicos del CAP y los logopedas es clave para la detección precoz de niños con autismo

Cuando un bebé muestra poco contacto visual con las caras de los adultos durante los primeros seis meses de vida, cuando no sigue su mirada cuando tiene ocho, cuando no presta atención a los objetos que lo rodean de los seis a los doce meses, o cuando no señala con el dedo (que es una de las conductas comunicativas tempranas de los niños), puede padecer un TEA. Para Igualada, «los profesionales de atención primaria en los centros de salud deben saber reconocer estos signos de alerta para asegurar una atención precoz de las patologías de la comunicación y del lenguaje».

En España, los centros de atención precoz cuentan con logopedas especializados en los trastornos del desarrollo para atender a niños hasta los seis años. Alfonso Igualada explica que «es crucial que haya una buena coordinación entre los servicios sanitarios, como los médicos de atención primaria y los neuropediatras, con los centros de atención precoz para asegurar que el TEA se detecta desde los inicios».

Esta coordinación entre los centros de atención precoz también se asegurará en el traspaso de la información a los centros educativos. Y es que en cada aula de niños de entre cuatro y cinco años, hay dos que tienen trastornos graves del lenguaje de causa desconocida. Igualada afirma que es necesario que los logopedas entren en las escuelas.