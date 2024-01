La coordinació entre els metges del CAP i els logopedes és clau per a la detecció precoç d'infants amb autisme

Quan un nadó mostra poc contacte visual amb les cares dels adults durant els primers sis mesos de vida, quan no segueix la seva mirada quan en té vuit, quan no para atenció als objectes que el rodegen dels sis als dotze mesos, o quan no assenyala amb el dit (que és una de les conductes comunicatives primerenques dels infants), pot ser que tingui un TEA. Per a Igualada, «els professionals d’atenció primària als centres de salut han de saber reconèixer aquests signes d’alerta per a assegurar una atenció precoç de les patologies de la comunicació i del llenguatge».

A l’Estat espanyol, als centres d’atenció precoç hi ha logopedes especialitzats en els trastorns del desenvolupament per a atendre infants fins a sis anys. Alfonso Igualada explica que «és crucial qui hi hagi una bona coordinació entre els serveis sanitaris, com els metges d’atenció primària i els neuropediatres, amb els centres d’atenció precoç per a assegurar que el TEA es detecta des del començament».

Aquesta coordinació entre els centres d’atenció precoç també s’ha d’assegurar en el traspàs de la informació als centres educatius. I és que en cada aula de nens d’entre quatre i cinc anys, n’hi ha dos que tenen trastorns greus del llenguatge de causa desconeguda. Igualada afirma que cal que els logopedes entrin a les escoles.