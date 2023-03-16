La filósofa Marina Garcés y el pensador senegalés Felwine Sarr debaten sobre la hospitalidadEl programa Gri Gri Pixel, abierto y gratuito, busca conectar experiencias colaborativas de creación de ciudad entre África y Europa
¿Cómo hacer del barrio o la ciudad una “casa”?, ¿Qué es lo que nos convierte en “vecinas”? o ¿Cómo hacer que nos encontremos? La cuarta edición de Grigri Pixel, programa abierto y gratuito, que pretende explorar de manera colectiva la creación de ciudad, conectando experiencias entre Europa y África, gira en torno al concepto de hospitalidad. Y para dar respuesta a algunas de esas cuestiones, el próximo 13 de junio a las 19:30h se ha organizado un conversatorio abierto en una plaza madrileña de Las Letras entre pensadores de los dos continentes.
Por un lado la barcelonesa Marina Garcés, filósofa y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y por otro, Felwine Sarr, escritor, profesor y economista de Dakar, autor del ensayo Afrotopía, mantendrán una debate público para pensar y compartir diferentes formas y estrategias de reestablecer o generar sentimientos de pertenencia a un territorio común que no vengan marcadas por el origen de las personas que lo habitan, sino por el hecho de vivir, compartir e intervenir en el mismo.
Garcés sostiene que filosofar siempre ha sido un acto subversivo y en este contexto de crisis de civilización, “son necesarias las preguntas fundamentales que nos permiten situarnos en este mundo tan incierto y tan oscuro de horizontes”. Para la filósofa, uno de los grandes problemas sociales es la gestión que está haciendo Europa de sus fronteras, lo que ella denomina “la gran herida de nuestro entorno” y cree que en el futuro la gente se preguntará “cómo podíamos convivir con esta frontera y con todo lo que implica (campos de refugiados dentro y fuera de Europa, externalización del cautiverio, miseria social producida por la guerra y las guerras climáticas, etc.)”.
Tal y como explica Felwine Sarr en su obra “Afrotopía” (2016): “Los africanos han cultivado a lo largo del tiempo los valores de resistencia, valentía y paciencia para hacer frente a los diversos impactos de su historia reciente. También han cultivado valores del vivre-ensemble a través de procedimientos originales: el “compadreo” (cousinage à plaisanterie), la noción extensa de filiación y de familia, la movilidad interétnica, la capacidad de integración de la diferencia, el tejido y retejido incesante del vínculo social”.
Durante el conversatorio se presentará un manifiesto de vecindad, junto al resto de trabajos realizados en los talleres previos de Grigri Pixel 2019, celebrados en distintas jornadas del mes de junio en Medialab Prado y el centro de acogida a personas migrantes de África Subsahariana, SERCADE. El objetivo de estos trabajos es establecer un marco de reflexión y acción común que servirá de base al taller intensivo de dos semanas que se celebrará en Medialab Prado en el mes de octubre.
Grigri Pixel 2019
La cuarta edición de Grigri Pixel, programa de residencias, talleres y seminarios para compartir experiencias colaborativas de creación de ciudad entre África y Europa, puesto en marcha por Medialab Prado con el apoyo del programa ACERCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene dos objetivos principales. Por un lado, reflexionar sobre la potencia que surge en un territorio cuando éste es capaz de abrirse, facilitar el encuentro y dar lugar a aquello aparentemente distinto, extranjero y extraño; y por otro lado, poner en evidencia la capacidad de estos procesos para enriquecer mutuamente a las personas que participan de los mismos, ampliando sus horizontes e imaginarios comunes.
Marina Garcés
Filósofa y ensayista española, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades y directora del máster universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos de la UOC. Garcés es también miembro del claustro académico del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y directora del Aula Abierta del Instituto de Humanidades del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).
Ha recibido el premio Ciudad de Barcelona de ensayo 2018 con el libro Nueva ilustración radical (Anagrama, 2017) y en los últimos años ha publicado Un mundo común (2013), Filosofía inacabada (2015), Fuera de clase (2016) o Ciudad Prince sa (2018), la más reciente.
Uno de los conceptos centrales de su pensamiento es lo común en el camino de desarrollar alternativas para enfrentarnos a las crisis actuales. Defiende la filosofía como una forma de vida, un arte que nace en la calle y que continúa sin interrupción en los espacios íntimos e invisibles.
Felwine Sarr
Escritor y profesor en la Universidad Gaston Berger en Saint-Louis, Senegal, donde es Decano de la facultad de Economía y Gestión y director de la nueva facultad de Civilizaciones, Religiones, Artes y Comunicación (CRAC).
Sus conferencias e investigaciones académicas se centran sobre políticas económicas, economía del desarrollo, econometría, epistemología e historia de las ideas religiosas. En 2010, recibió el premio Abdoulaye Fadiga por su investigación en Economía. También es escritor y ha publicado varias novelas y ensayos: Dahij (Gallimard 2009), 105 Rue Carnot (Memoria de Inkwell 2011), Meditaciones africanas (Memoria de Inkwell 2012) Afrotopia (Editorial Catarata 2018), Ishindenshin (Mémoire d’Encrier 2017), Habiter le Monde (Mémoire d’Encrier 2017), Ecrire l’Afrique-monde (trabajo colectivo co-dirigido con Achille Mbembé, Philippe Rey 2017) y Restituer le patrimoine Africain (Philippe Rey/Seuil) con Benedicte Savoy.
En 2016, organizó con Achille Mbembé en Dakar y Saint-Louis, los Ateliers de la pensée, que reúne a intelectuales y artistas africanos y de la diáspora para reflexionar sobre las transformaciones del mundo contemporáneo.
Una propuesta de Medialab Prado
Grigri Pixel es una propuesta de Grigri Cultural Projects por iniciativa de Susana Moliner, comisaria y dinamizadora cultural madrileña, que ha trabajado durante años con artistas y comunidades de diferentes países de África Occidental. El diseño y dinamización del taller corre a cargo de David Pérez (Madrid), arquitecto especializado en procesos de diseño colectivo; Yago Torroja (Madrid), ingeniero electrónico y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y Blanca Callén investigadora independiente (Barcelona).
Grigri Pixel está organizado por Medialab Prado, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través del programa ACERCA, y se celebra en colaboración con el centro de acogida a personas migrantes de África Subsahariana SERCADE, la asociación vecinal del Barrio de las Letras, la Universtita Oberta de Catalunya (UOC,), la Embajada de España en Niamey (Níger), el Institut français de España y Casa África.