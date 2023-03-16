¿Cómo hacer del barrio o la ciudad una “casa”?, ¿Qué es lo que nos convierte en “vecinas”? o ¿Cómo hacer que nos encontremos? La cuarta edición de Grigri Pixel , programa abierto y gratuito, que pretende explorar de manera colectiva la creación de ciudad, conectando experiencias entre Europa y África, gira en torno al concepto de hospitalidad. Y para dar respuesta a algunas de esas cuestiones, el próximo 13 de junio a las 19:30h se ha organizado un conversatorio abierto en una plaza madrileña de Las Letras entre pensadores de los dos continentes.

Por un lado la barcelonesa Marina Garcés, filósofa y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y por otro, Felwine Sarr, escritor, profesor y economista de Dakar, autor del ensayo Afrotopía, mantendrán una debate público para pensar y compartir diferentes formas y estrategias de reestablecer o generar sentimientos de pertenencia a un territorio común que no vengan marcadas por el origen de las personas que lo habitan, sino por el hecho de vivir, compartir e intervenir en el mismo.

Garcés sostiene que filosofar siempre ha sido un acto subversivo y en este contexto de crisis de civilización, “son necesarias las preguntas fundamentales que nos permiten situarnos en este mundo tan incierto y tan oscuro de horizontes”. Para la filósofa, uno de los grandes problemas sociales es la gestión que está haciendo Europa de sus fronteras, lo que ella denomina “la gran herida de nuestro entorno” y cree que en el futuro la gente se preguntará “cómo podíamos convivir con esta frontera y con todo lo que implica (campos de refugiados dentro y fuera de Europa, externalización del cautiverio, miseria social producida por la guerra y las guerras climáticas, etc.)”.

Tal y como explica Felwine Sarr en su obra “Afrotopía” (2016): “Los africanos han cultivado a lo largo del tiempo los valores de resistencia, valentía y paciencia para hacer frente a los diversos impactos de su historia reciente. También han cultivado valores del vivre-ensemble a través de procedimientos originales: el “compadreo” (cousinage à plaisanterie), la noción extensa de filiación y de familia, la movilidad interétnica, la capacidad de integración de la diferencia, el tejido y retejido incesante del vínculo social”.

Durante el conversatorio se presentará un manifiesto de vecindad, junto al resto de trabajos realizados en los talleres previos de Grigri Pixel 2019, celebrados en distintas jornadas del mes de junio en Medialab Prado y el centro de acogida a personas migrantes de África Subsahariana, SERCADE. El objetivo de estos trabajos es establecer un marco de reflexión y acción común que servirá de base al taller intensivo de dos semanas que se celebrará en Medialab Prado en el mes de octubre.