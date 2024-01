La investigación de la UOC, en alza

Visualización útil

La visualización interactiva de estos indicadores se ha realizado mediante una aplicación de visualización de datos dinámica e interactiva. Esta herramienta permite disponer de una visión resumida de los indicadores de investigación a nivel global de la UOC, pero también de forma concreta (por estudios y centros) y multidimensional (desde todas las vertientes de la investigación y la innovación). Las dimensiones de la investigación recogidas son, por un lado, las entradas (inputs), es decir, dimensiones vinculadas a la organización de grupos y personas y la captación de proyectos; por el otro, las salidas (outputs), concretamente las publicaciones, la productividad, la visibilidad y la colaboración; y, por último, los resultados (outcomes), en los que se incluye el intercambio de conocimiento (patentes, empresas derivadas, tesis leídas y doctorandos industriales).

A continuación resumimos algunos de los principales resultados que pueden extraerse del análisis de estos indicadores:





Cada vez hay más investigadores

Los datos muestran un crecimiento sostenido del número de investigadores de la UOC a tiempo completo. Según la memoria de la universidad, 2018 fue el año con un mayor número de investigadores a tiempo completo (168), que casi triplicó los 66 de 2014.

Hay que tener en cuenta que si también consideramos el personal docente, que dedica a la investigación alrededor de la tercera parte de su tiempo, las personas con capacidad investigadora en la UOC en 2018 superaron la cifra de 400.

Paridad de género de los investigadores a tiempo completo

La proporción entre investigadoras e investigadores a tiempo completo está equilibrada (49 % y 51 %, respectivamente). Estas cifras muestran prácticamente una paridad en cuanto al género. Este porcentaje es ligeramente superior a la media estatal, puesto que en el ámbito español el porcentaje de mujeres investigadoras está estancado en el 39 % desde hace una década, tal y como señaló en febrero Ángeles Heras, secretaria de Estado de I+D+i.

Aumentan los grupos de investigación SGR

La UOC cerró 2018 con un total de 45 grupos de investigación (42 con reconocimiento SGR y 3 sin este reconocimiento). La distribución de estos grupos por estudios es la siguiente

8 grupos en los Estudios de Artes y Humanidades,

6 en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación,

5 en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación,

5 en los Estudios de Economía y Empresa,

4 en los Estudios de Derecho y Ciencia Política,

3 en los Estudios de Ciencias de la Salud

2 en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.

A todos ellos hay que sumarles los 11 grupos de investigación del IN3.

Cabe destacar que en los últimos años se ha producido un aumento sustancial de los grupos de investigación que cuentan con el reconocimiento SGR (grupos reconocidos por la Generalitat de Cataluña, que pueden recibir, además del reconocimiento, financiación para llevar a cabo su trabajo de investigación). La UOC ha pasado de tener 14 grupos reconocidos en la convocatoria SGR 2009-2013 a 26 grupos en la convocatoria 2014-2016 y, finalmente, a 42 grupos en la convocatoria 2017-2019.

Casi se doblan las cátedras

Por lo que respecta al número de cátedras -que llevan a cabo proyectos de formación, investigación e intercambio de conocimiento-, se mantiene también una línea ascendente, aunque es más moderada que en otros ámbitos. Cabe destacar que en 2015 se aprobó el Reglamento de cátedras para poder darles una cobertura normativa, y en 2017 se aprobó asimismo un programa de impulso económico competitivo.

Esto, entre otros factores, podría explicar por qué los tres últimos años ha aumentado el número de cátedras, con 7 en 2016 y 2017 y 6 en 2018, mientras que en 2014 solo había 4. El 21 de marzo se presentó en Madrid la última cátedra, la Cátedra Fundación Randstad - UOC de Discapacidad, Empleo e Innovación Social en línea que han creado la UOC y la Fundación Randstad, lo que implica que, de nuevo, exista una séptima cátedra, el máximo histórico.

Captación externa récord

La captación de financiación según el tipo de proyecto muestra que se ha pasado de los poco más de 2 millones de euros de 2014 para proyectos a los casi 5,5 millones de 2018, lo que supone que se ha más que doblado la cantidad de fondo económicos.

Por volumen de proyectos, tanto competitivos como no competitivos, 2018 también ha superado los años anteriores, con 146 proyectos (102 competitivos y 44 no competitivos). El año en el que se había llegado más cerca de esta cifra fue 2014, con 123 proyectos, y los años 2015, 2016 y 2017 no se había llegado a superar la cantidad de 100 proyectos, lo que todavía da más valor a la cifra alcanzada el año pasado.

Otra prueba de que la captación externa del 2018 llegó a cifras de récord es que la cifra captada para proyectos competitivos es la más elevada que ha tenido la UOC, en gran parte gracias a un proyecto ERC (European Research Council) conseguido durante este año.

Mayor producción y visibilidad de los artículos científicos indexados

Respecto a la producción de artículos científicos indexados de la UOC, se observa una clara y continua tendencia al alza. Y es que se ha pasado de los 278 artículos de 2014 a los 431 de 2018. Solo en el último año se ha producido un aumento del 14 %.

En cuanto al impacto científico de los artículos, estos van acumulando citas con el paso de los años. Así, mientras que los artículos de 2018 tienen 143 citas en ISI, 274 en Scopus y 483 en GSC, los de dos años antes, de 2016, ya acumulaban 997 en ISI, 1.595 en Scopus y 1.726 en GSC. Por último, si observamos las citas acumuladas entre 2017 y 2018, se ha producido un incremento muy claro: del 53 % en ISI, del 49 % en Scopus y del 18 % en GSC.

Libros y capítulos de libro

Los datos referentes a la publicación de libros y de capítulos de libro o actas de congresos (proceedings) han experimentado un aumento importante entre 2017 y 2018, de forma que se ha pasado de 25 a 29 libros y de 139 a 178 capítulos de libro y actas de congresos.

Por otra parte, los indicadores muestran también que a la hora de publicar un libro se elige preferentemente una editorial estatal, aunque también han aumentado los libros y los capítulos de libro publicados en editoriales internacionales. Así, entre 2017 y 2018 se ha pasado del 20 % al 28 % de libros y del 50 % al 58 % de capítulos de libro publicados en editoriales de otros países.

Evolución positiva del intercambio de conocimiento

Los indicadores que hacen referencia a la evolución del intercambio de conocimiento también muestran una evolución creciente.

En cuanto a tesis defendidas, en el periodo 2014-2018 el total ha sido de 101, y por lo que respecta a doctorandos industriales, se ha pasado de 2 en 2014 a los 18 que había el año pasado.

En este periodo también se ha consolidado la creación de empresas derivadas (spin-offs): en 2014 existía 1 y el 2018, 3. Respecto a las patentes solicitadas, el aumento es significativo y se ha pasado de las 2 de 2014 a las 11 del pasado ejercicio. Por último, las patentes activas han pasado de las 4 de 2014 a las 13 del 2018, mientras que las patentes licenciadas pasaron de las 2 de 2015 (en 2014 no había ninguna) a las 4 de los últimos tres años.