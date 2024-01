Una aplicación te ayuda a hacer la compra para no generar residuos

Con cada compra en el supermercado ―la fruta, las bebidas, la carne, el jabón…― se acumulan decenas de envases de plástico que podrían evitarse. Estos envases terminan a menudo en mares, ríos o vertederos, muchos sin llegar a ser reciclados jamás. Con el fin de minimizar este impacto medioambiental, el movimiento «residuo cero» defiende dejar de consumirlos. Sin embargo, en el frenético día a día de las ciudades, conseguirlo puede ser un verdadero reto.

Para hacerlo un poco más sencillo, un graduado de la UOC, Martí Morató, junto con otros emprendedores, ha creado una aplicación para móviles llamada Go Zero Waste. A partir de una lista de la compra y una ubicación, la aplicación muestra en un mapa los comercios más cercanos donde el usuario puede adquirir los productos que necesita a granel, de modo que evita el consumo de envases de plástico. Lanzada el pasado 8 de junio y disponible para dispositivos Android e iOS ―en este caso, desde el 5 de julio―, la aplicación cuenta con una base de datos de más de 170 tiendas de 20 ciudades españolas, principalmente en Barcelona. El mapa de comercios crece gracias a los propios usuarios, que pueden añadirlos desde la misma aplicación.

«La gestión de residuos es insuficiente y la mayoría no terminan reciclándose. Una bolsa de plástico se utiliza diez minutos, pero tiene una vida de centenares de años. Estamos llenando la Tierra de vertederos de basuras que nadie recicla», denuncia Martí Morató, cofundador de Go Zero Waste y graduado de la UOC. Por eso, para Morató, la solución no es el reciclaje, sino reducir el consumo. «Quien tiene el poder de decisión final es el cliente, y si decide comprar de forma sostenible, las empresas empezarán a pensar cómo pueden ofrecer el producto de forma sostenible», sostiene.

Él y su pareja se pusieron como objetivo en 2018 hacer la compra sin generar residuos. «Vimos que era factible, pero que fuera de nuestro barrio, Gracia, nos costaba mucho encontrar productos sin envases», explica. Al no encontrar ningún recurso que les ayudara en internet, decidieron crear uno ellos mismos en forma de aplicación.

La iniciativa se financió en enero mediante una campaña de micromecenazgo en la plataforma Ulule, en la que el grupo Casa Ametller tuvo una participación clave. También ha sido finalista del programa SpinUOC, que proporciona asesoramiento y oportunidades de contactos a estudiantes, graduados y trabajadores de la UOC para sus proyectos.

La aplicación, que al finalizar el mes de junio contaba con 1.300 descargas oficiales, también ayuda a introducirse en el estilo de vida «residuo cero» por medio de elementos de ludificación en forma de retos cotidianos para que los usuarios hagan cambios en su día a día. «Animamos a las personas a sustituir elementos de baño y cocina por otros más sostenibles, o a hacer pequeños gestos como tomar bebidas sin pajilla de plástico. Son pequeñas acciones que suman. La aplicación tiene una calculadora para saber la cantidad de residuos que has dejado de generar», declara Morató.

De la aplicación Go Zero Waste, la primera de este tipo en España, ha nacido una empresa emergente con el mismo nombre. «Queremos ir más allá», afirma Morató. «Hay personas que no tienen tiempo para hacer la compra en más de una tienda». Por eso, el equipo quiere implementar una plataforma asociada a la aplicación para repartir compras a domicilio, llevándolas en envases reutilizables a pie, en bicicleta o en moto eléctrica, de modo que no se generen ni residuos ni emisiones. También quieren crear un sistema logístico de dispensación, recogida y lavado de envases reutilizables que ofrecerían en los propios establecimientos a los consumidores en caso de que estos no pudieran traer los suyos propios.

«El principal reto es llegar al máximo de gente posible, que la mayoría de tiendas en España y en el mundo se apunten a la aplicación y que esta crezca en funcionalidades. Cuanta más gente se apunte, mayor será el impacto en la reducción de residuos», afirma Morató.