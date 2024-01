La UOC acerca su investigación en la Noche de los Investigadores

Las relaciones entre España y China

Es indudable la importancia actual de las relaciones con China en la era de la globalización. Pero esta realidad no es nueva. ¿En qué habían consistido las relaciones de España con el gigante asiático en el pasado? Es el tema que los investigadores del grupo Crisis, alteridad y representación (ALTER), Carles Prado y David Martínez-Robles tratarán, a las 19 h, en el centro Vil·la Urània (Vía Augusta, 102). Este grupo de investigación de la UOC impulsa el Archivo China-España, que analiza las relaciones que han mantenido los dos países en los siglos xix y xx.

La casa del futuro

¿Qué puede aportar la tecnología 5G a la casa del futuro? La denominada monitorización de edificios ofrece una serie de comodidades y mejora la eficiencia energética o la seguridad de las viviendas, entre otros aspectos. Se trata de una casa equipada con sensores que miden su estado ambiental y de ocupación. Esta tecnología, impulsada en un proyecto desarrollado entre investigadores de la UOC y del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), se presentará en el CosmoCaixa (calle de Isaac Newton, 26), a las 19 h, con la participación de Ferran Adelantado, Behnam Ojaghi y Santiago Sánchez, del grupo Wireless Networks (WiNE), junto con investigadores del CTTC: Christos Verikoukis, Michail Dalgitsis, Anestis Dalgkitsis, Ioannis Sarrigiannis, Massimiliano Maule, Prodromos Mekikis, Mohammadreza Mosahebfard y Farhad Rezazadeh. La actividad se desarrollará en inglés.

Control sobre los datos personales

Vivimos en una sociedad datificada y debemos entenderla para empoderarnos en el uso de nuestros datos. ¿En qué consiste exactamente el fenómeno de la datificación? ¿Qué sucede con nuestros datos digitales? ¿Sus usos tienen connotaciones positivas? Estas son algunas de las preguntas que tratará de responder la investigadora Juliana Raffaghelli, del grupo de investigación en Educación y TIC (Edul@b), en un taller participativo, a las 20 h, en la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Barcelona, en la Residencia de Investigadores (calle del Hospital, 64). Los participantes discutirán en pequeños grupos y en sesión plenaria sobre experiencias de interacción con los móviles, para entender la realidad tecnológica y ética que comportan sus datos digitales.

Taller escolar sobre cómo actuar frente a los desastres naturales

El colegio barcelonés Àngel Baixeras (calle de Salvador Aulet, 1) acogerá para su alumnado un taller sobre el proyecto CUIDAR, en la mañana anterior del 26 de septiembre, con el cual más de 500 jóvenes europeos han llevado a cabo un proceso participativo para crear un marco de gestión de desastres centrado en la infancia. La investigadora Míriam Arenas, del grupo Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), presentará los resultados de este proyecto e invitará a los niños y niñas a empoderarse frente a los desastres naturales y sociales, antes, durante y después de las emergencias, y a pensar propuestas de mejora sobre la gestión de desastres desde su punto de vista.

La Noche Europea de los Investigadores en Cataluña está organizada por el Instituto de Salud Global de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Girona, la Universidad de Lleida y la Universitat Rovira i Virgili, con el apoyo de la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC) y de la UOC. Esta iniciativa está impulsada por la Comisión Europea como parte de las Acciones Marie Curie, adscritas a su programa marco, el Horizonte 2020, y dirigidas a potenciar la carrera del personal investigador.

