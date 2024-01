La UOC acosta la seva investigació a la Nit de la Recerca

Les relacions entre Espanya i la Xina

És indubtable la importància actual de les relacions amb la Xina a l'era de la globalització. Però aquesta realitat no és nova. En què havien consistit les relacions d'Espanya amb el gegant asiàtic en el passat? És el tema de què tractaran els investigadors del grup Crisi, alteritat i representació (ALTER), Carles Prado i David Martínez-Robles, a les 19 h, al centre Vil·la Urània (Via Augusta, 102). Aquest grup de recerca de la UOC impulsa l'Arxiu Xina-Espanya, que analitza les relacions que han mantingut tots dos països als segles xix i xx.

La casa del futur

Què pot aportar la tecnologia 5G a la casa del futur? L'anomenat monitoratge d'edificis ofereix un seguit de comoditats i millora l'eficiència energètica o la seguretat dels habitatges, entre altres aspectes. Es tracta d'una casa equipada amb sensors que en mesuren l'estat ambiental i d'ocupació. Aquesta tecnologia, impulsada en un projecte desenvolupat entre investigadors de la UOC i del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), es presentarà al CosmoCaixa (carrer d'Isaac Newton, 26), a les 19 h, amb la participació de Ferran Adelantado, Behnam Ojaghi i Santiago Sánchez, del grup Wireless Networks (WiNE), juntament amb investigadors del CTTC: Christos Verikoukis, Michail Dalgitsis, Anestis Dalgkitsis, Ioannis Sarrigiannis, Massimiliano Maule, Prodromos Mekikis, Mohammadreza Mosahebfard i Farhad Rezazadeh. L'activitat es desenvoluparà en anglès.

Control sobre les dades personals

Vivim en una societat datificada i l'hem d'entendre per a empoderar-nos en l'ús de les nostres dades. En què consisteix exactament el fenomen de la datificació? Què passa amb les nostres dades digitals? Els usos que se'n fan tenen connotacions positives? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarà contestar la investigadora Juliana Raffaghelli, del grup de recerca en Educació i TIC (Edul@b), en un taller participatiu, a les 20 h, a la Delegació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelona, a la Residència d'Investigadors (carrer de l'Hospital, 64). Els participants discutiran en petits grups i en sessió plenària sobre experiències d'interacció amb els mòbils, per a entendre la realitat tecnològica i ètica que comporten les seves dades digitals.

Taller escolar sobre com s'ha d'actuar en els desastres naturals

L'escola barcelonina Àngel Baixeras (carrer de Salvador Aulet, 1) acollirà per als seus alumnes un taller sobre el projecte CUIDAR -el matí del dia anterior, 26 de setembre- amb el qual més de 500 joves europeus han dut a terme un procés participatiu per a crear un marc de gestió de desastres centrat en la infància. La investigadora Míriam Arenas, del grup Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), presentarà els resultats d'aquest projecte i convidarà els nens i nenes a empoderar-se enfront dels desastres naturals i socials, abans, durant i després de les emergències, i a pensar propostes de millora sobre la gestió de desastres des del seu punt de vista.

Organització

La Nit Europea de la Recerca a Catalunya està organitzada per l'Institut de Salut Global de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) i de la UOC. Aquesta iniciativa està impulsada per la Comissió Europea com a part de les Accions Marie Curie, adscrites al seu programa marc, l'Horitzó 2020, i adreçades a potenciar la carrera del personal investigador.

Treballs acadèmics amb els participants

