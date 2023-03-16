1/10/19 · Institucional

Crue Universidades Españolas firma la iniciativa mundial de los centros de educación superior sobre el estado de emergencia climática

La institución se suma a este movimiento que pretende visibilizar el Estado de emergencia climática en el que nos encontramos

En solo unos días, 31 universidades de Crue se han unido también a este proyecto conjunto impulsado por Naciones Unidas
Foto: Bob Blob / Unsplash (CC)

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Crue Universidades Españolas
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En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática celebrada esta semana en Nueva York, Crue Universidades Españolas se ha unido a la iniciativa mundial de los centros de Educación Superior sobre el estado de emergencia climática impulsada por Naciones Unidas. Las universidades juegan un rol muy importante y su ejemplo de buenas prácticas en acciones contra el cambio climático es un referente para las nuevas generaciones; su papel es clave para combatir esta amenaza al planeta. En la carta, además, se insiste en que «las mentes jóvenes que se forman en nuestros centros deben estar preparadas con los conocimientos y habilidades para poder responder a estos desafíos cada vez mayores». Este compromiso se debe materializar con tres acciones principales:

  • La movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas al cambio climático
  • El compromiso de conseguir una huella cero de carbono en el año 2030 o en 2050 como muy tarde
  • El apoyo a la creación de programas de educación ambiental y sostenibilidad en los campus
La iniciativa, que se abrió hace solo unos días y estará activa hasta el 1 de noviembre, cuenta ya con el apoyo de 31 universidades de Crue que han querido manifestar también de manera individual su apuesta por el medio ambiente. En este sentido, redes globales como Higher Education Sustainability Initiative (HESI), Global Alliance o The Alliance for Sustainability Leadership in Education (EAUC), también se han sumado este movimiento. Con la firma de esta Carta, Crue Universidades Españolas da un paso más en su compromiso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acorde a la estrategia marcada por su Comisión para la incorporación de la Agenda 2030 que cuenta con el apoyo del Alto Comisionado.

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