En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática celebrada esta semana en Nueva York, Crue Universidades Españolas se ha unido a la iniciativa mundial de los centros de Educación Superior sobre el estado de emergencia climática impulsada por Naciones Unidas. Las universidades juegan un rol muy importante y su ejemplo de buenas prácticas en acciones contra el cambio climático es un referente para las nuevas generaciones; su papel es clave para combatir esta amenaza al planeta. En la carta, además, se insiste en que «las mentes jóvenes que se forman en nuestros centros deben estar preparadas con los conocimientos y habilidades para poder responder a estos desafíos cada vez mayores». Este compromiso se debe materializar con tres acciones principales:

La movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas al cambio climático

El compromiso de conseguir una huella cero de carbono en el año 2030 o en 2050 como muy tarde

El apoyo a la creación de programas de educación ambiental y sostenibilidad en los campus