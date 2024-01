Para controlar, apagar internet

Según López-Borrull, es la razón de que tras las primaveras árabes hubiera un gran intento de censura, primero sobre los medios de comunicación, donde ya existía, y después sobre las redes sociales. «Pero hay un tercer escalón, que es el control de los propios móviles y demás dispositivos cortando internet. Se trata de una escala: cuanto mayor es la crisis, más escalones suben los gobiernos, hasta llegar al estadio en el que se decide cortar internet como última solución para controlar una determinada movilización social», advierte.

Se refiere a los llamados «apagones» de internet, con los que cada vez más países de Asia y África, pero no solo de estos continentes, buscan sofocar a los disidentes. Según el informe de Access Now, un organismo independiente que defiende los derechos en internet, el Gobierno indio está a la cabeza de la lista de países que usa esta práctica, aunque no se encuentra solo. En 2018 hubo al menos 196 bloqueos en 25 países, mientras que dos años antes fueron 75 los bloqueos de internet efectuados en 24 países. En total, en los últimos cuatro años más de una cuarta parte de los países del mundo ha utilizado esta táctica. La economía de los países afectados lo ha pagado perdiendo hasta 6,6 millones de dólares por día según las investigaciones que ha hecho Deloitte.