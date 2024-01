Els moviments contra governs, lleis, situacions econòmiques insostenibles i altres focus de malestar circulen per tot el planeta desencadenant una onada de protestes que tenen el seu focus d'inici a internet. Xile, Iran, Hong Kong, Líban, Bolívia, Catalunya i desenes de racons més del món han vist com els moviments passaven de la pantalla d'un mòbil o un ordinador als carrers i es traduïen en manifestacions de tota mena. Només la ciutat de Madrid va acollir una mitjana de més de 10 protestes al dia durant el 2018 segons dades de l'Anuario estadístico del Ministerio del Interior, i es preveu que la xifra encara sigui més alta quan s'analitzin les dades del 2019.

Les xarxes socials i aplicacions com WhatsApp o Telegram han facilitat l'organització de molts d'aquests moviments. «Els mitjans socials han diversificat i transformat les vies de participació en l'acció col·lectiva», afirma Antonio Calleja López, sociòleg expert en tecnopolítica i investigador de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. Per a l'expert, les plataformes a internet obren una varietat nova de formes de participació, que, tot i que en les seves formes més superficials porten a l'anomenat clictivisme o activisme de clic, ofereixen una via d'entrada i de transició gradual cap a formes més completes, que van del ciberactivisme a la «tecnopolítica», l'ús tàctic i estratègic de les xarxes digitals per a l'organització, la comunicació i l'acció política col·lectiva. En aquest sentit, «la clau per als moviments en xarxa avui no és tant el potencial dels espais i les dinàmiques digitals sinó el de la seva hibridació amb els presencials», explica Calleja.

«Ens podem remetre al final dels noranta, quan el mòbil va començar a mostrar les possibilitats per a coordinar accions de protesta», assenyala Silvia Martínez, directora del màster de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC. Ja abans del naixement de plataformes com ara Facebook, Twitter o Telegram, les tecnologies de la informació i la comunicació van tenir un paper clau en el desenvolupament de les mobilitzacions socials, assenyala Martínez, i afegeix que actualment la tecnologia resulta una eina fonamental per a l'activisme, independentment que aquest tingui fonamentació política, social o econòmica.

Segons els experts, la primavera àrab es considera el primer moviment que va utilitzar les xarxes socials com a instrument per a viralitzar internacionalment les seves demandes. «Va ser tot un esdeveniment en la societat digital veure per primera vegada com confluïen dos factors: d'una banda, el control sistemàtic dels mitjans de comunicació pels governs dels països implicats al costat de l'aparició d'Al-Jazeera com un mitjà transversal de comunicació no subjecte a la censura i amb un gran poder; i d'altra banda, l'ús de mitjans socials com ara Facebook i Twitter per a la mobilització i la denúncia davant de l'esfera internacional avalades per imatges, perquè el que circula per les xarxes són sobretot fotografies i vídeos del que estava passant», assenyala Alexandre López-Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que afegeix que en l'èxit de les protestes amb suport de la xarxa ha estat clau la figura del «consumidor proactiu» (prosumer). «En el moment en què es converteix en un consumidor proactiu, que vol dir que alhora que consumeix informació és capaç de generar-la, cada individu pot arribar a ser un mitjà de comunicació per si sol. Això fa més difícil controlar la informació, cosa que els governs saben i temen».