La UOC se ha añadido de manera formal esta semana al Contract for the Web, una iniciativa impulsada por el ingeniero informático Tim Berners-Lee, considerado el padre de la web. El documento promueve entre empresas, gobiernos y ciudadanos un conjunto de principios para salvaguardar internet de la manipulación política, las fake news o la violación de la privacidad, entre otros aspectos. Estos, ha explicado Berners-Lee al diario británico The Guardian, amenazan con convertir el mundo en una «distopía digital». Múltiples organizaciones y empresas, además de la UOC, se han añadido a esta iniciativa, entre las que están COAR (Confederation of Open Access Repositories), Digital Rights Watch, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Electronic Frontier Foundation (EFF), GitHub, Microsoft, Open Data Institute, Reddit, Reporteros Sin Fronteras, Twitter, W3C o Google.

«La web se diseñó para unir a la gente y hacer que el conocimiento fuera accesible para todo el mundo», explican los impulsores en la página de la iniciativa. «Ha cambiado el mundo para bien y ha mejorado la vida de miles de millones de personas. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no pueden acceder a sus ventajas y otras muchas para quienes la web supone un coste demasiado elevado».

La iniciativa recuerda que «todo el mundo tiene un papel a la hora de salvaguardar el futuro de la web». En este sentido, el Contract for the Web ha sido creado por representantes de más de ochenta organizaciones, gobiernos, empresas y la sociedad civil, y presenta los compromisos que tienen que orientar las políticas digitales. Para implementar las medidas que promueve el documento, todos los agentes implicados tienen que comprometerse a un desarrollo sostenido de políticas, promoción e implementación de los principios por los que aboga la iniciativa.