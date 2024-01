La UOC s’ha afegit de manera formal aquesta setmana al Contract for the Web, una iniciativa impulsada per l’enginyer informàtic Tim Berners-Lee, considerat el pare del web. El document promou entre empreses, governs i ciutadans un conjunt de principis per a salvaguardar internet de la manipulació política, les fake news o la violació de la privacitat, entre altres aspectes. Aquests problemes, ha explicat Berners-Lee al diari britànic The Guardian, amenacen de convertir el món en una «distopia digital». Múltiples organitzacions i empreses, a més de la UOC, s’han afegit a aquesta iniciativa, entre les quals hi ha COAR (Confederation of Open Access Repositories), Digital Rights Watch, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Electronic Frontier Foundation (EFF), GitHub, Microsoft, Reporters sense Fronteres, Open Data Institute, Reddit, Twitter, W3C o Google.

«El web es va dissenyar per unir la gent i fer que el coneixement fos accessible per a tothom», expliquen els impulsors a la pàgina de la iniciativa. «Ha canviat el món per a bé i ha millorat la vida de milers de milions de persones. No obstant això, encara hi ha moltes persones que no poden accedir als seus avantatges i moltes altres per a qui el web representa un cost massa elevat».

La iniciativa recorda que «tothom té un paper a l’hora de salvaguardar el futur del web». En aquest sentit, el Contract for the Web ha estat creat per representants de més de vuitanta organitzacions, governs, empreses i la societat civil, i presenta els compromisos que han d’orientar les polítiques digitals. Per implementar les mesures que promou el document, tots els agents implicats s’han de comprometre a un desenvolupament sostingut de polítiques, promoció i implementació dels principis pels quals la iniciativa advoca.