¿Por qué una dieta restrictiva no es la solución para perder peso?

Jóvenes, trastornos de conducta alimentaria… y redes sociales

Si hay un grupo de población especialmente vulnerable a este contexto que rodea la tendencia actual en lo que a modos de adelgazamiento se refiere —inmediatez, falta de rigor, eliminación de nutrientes…—, ese son los jóvenes, con el agravante de que, en muchos casos, estas pautas dietéticas erróneas pueden ser la puerta de entrada a un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), como la anorexia o la bulimia. «Este tipo de trastorno se da con mucha más frecuencia en la población femenina, especialmente entre chicas que están en la adolescencia o primera juventud (esto no significa que no haya también casos entre los hombres o en la etapa adulta). Algunos de los factores de riesgo o predisponentes que han sido descritos con mayor apoyo empírico para el desarrollo de un TCA son la presión social por lograr estar delgado; el sentirse insatisfecho con el cuerpo; la realización de dietas muy restrictivas y severas; la baja autoestima, y el haber pasado por la experiencia de sufrir burlas y atribuciones negativas respecto al cuerpo y la figura», comenta Andrea Arroyo.

Por otro lado, en este grupo de edad tienen una gran relevancia las interacciones que se establecen por medio de las redes sociales. Respecto a la incidencia directa que esta circunstancia puede tener en el desarrollo de un TCA, Neus Nuño, profesora del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil de la UOC, comenta que no puede afirmarse de forma clara que las redes sociales sean un factor desencadenante de trastornos de la conducta alimentaria, «ya que, por un lado, hay que tener en cuenta que los TCA tienen un origen multicausal y, por otro lado, no hay estudios que confirmen de forma clara esta relación. Lo que sí podemos observar es que esta nueva forma de exposición puede ser un factor más que influya en las personas que ya de por sí tienen una predisposición a sufrir este tipo de trastornos».

«La preocupación por el aspecto físico y el peso y el deseo de agradar a los demás son características usuales en adolescentes» —añade la psicóloga—. «Las redes sociales (tipo Instagram) son una vía de expresión más de estas necesidades, y en algunos casos pueden agravar esa preocupación. En el caso de jóvenes o adolescentes diagnosticados con algún TCA, sí se tendría que trabajar de algún modo esta relación con las redes sociales, y la forma en la que esa exposición afecta al control de la enfermedad».

El reto de sustituir dieta por cambio de hábitos

De la misma opinión es Andrea Arroyo, quien también apunta a Instagram como la red más perjudicial en este sentido y explica que el uso de estas nuevas formas de comunicación (unas más que otras, como por ejemplo Snapchat) aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tipos de problemas psicológicos como los trastornos alimentarios, la ansiedad y la depresión. «Más concretamente, el mal uso de Facebook también se ha relacionado con una mayor insatisfacción corporal y un aumento de la preocupación por la delgadez y la imagen».

En cuanto al tipo de mensajes que habría que transmitir a la población en general y a jóvenes y adolescentes en particular para que, más allá de la estética, establezcan una relación sana con la comida, Neus Nuño afirma que hay que trabajar sobre todo la desvinculación entre dieta y pérdida de peso, incidiendo en la idea de que no hay que seguir un régimen restrictivo para bajar de peso. «También hay que sustituir el concepto de dieta por el de cambio de hábitos alimentarios, transmitiendo mensajes centrados en la necesidad de cuidarse para sentirse mejor, estar más ágil, más sano, tener mejores digestiones, disfrutar con la comida, comer sin ansiedad, mejorar la relación con la comida, etc.; en definitiva, dejar de lado la báscula, que solamente genera ansiedad».

Para Nuño, es también importante remarcar que un cambio de hábitos debe implicar no solamente la parte alimentaria, sino también la introducción de pautas saludables en general (actividad física, relaciones sociales, autocuidado, etc.), «y, finalmente, advertirles de que si quieren empezar a cuidarse y realmente lo necesitan, deben asesorarse por un profesional dietista nutricionista y nunca hacer dietas por su cuenta, ya que estas a la larga pueden no ser efectivas. La mayoría de las dietas restrictivas no favorecen una buena relación con la comida y, además, generan ansiedad y frustración».