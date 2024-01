Per què una dieta restrictiva no és la solució per a perdre pes?

En el marc del Dia de la Lluita contra l'Obesitat, tres societats científiques (SEEN, SEEDO i SEMERGEN) van posar en marxa una acció conjunta amb el títol Stop discriminació, l'obesitat també és una malaltia, per conscienciar la població sobre la necessitat de considerar l'excés de pes no solament una qüestió estètica, sinó també un problema que ha de ser gestionat per un professional de la salut. I és que tal com van explicar els responsables d'aquesta iniciativa, en el cas de l'obesitat, no reconèixer-la com una malaltia produeix un retard en la consulta sobre l'excés de pes de, com a mitjana, sis anys per part del pacient.

Aquestes dades i altres en el mateix sentit evidencien una tendència generalitzada a obviar la consulta amb un especialista quan es decideix perdre pes i seguir una dieta d'aprimament. Tal com explica la dietista nutricionista Diana Díaz Rizzolo, professora col·laboradora del màster universitari de Nutrició i Salut dels Estudis de Ciència de la Salut de la UOC, «tothom menja cada dia i, de fet, prenem centenars de decisions relacionades amb l'alimentació. Això proporciona una falsa sensació de tenir coneixements sobre qüestions relacionades amb la nutrició i el metabolisme. A més, ho volem tot per a ja i entenem com una cosa normal, i fins i tot saludable, el fet de viure menjant en excés i després compensar-ho. Per això, quan un professional sanitari proposa unes pautes d'aprenentatge i canvis d'estil de vida —que tenen un efecte progressiu, però durador— en comptes d'un règim estricte que ofereix resultats immediats però peribles, aquest plantejament es tendeix a rebutjar, ja que difereix molt del que la majoria de les persones busca».

En la mateixa línia, Andrea Arroyo, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, comenta que vivim en una societat que vol solucions ràpides, sense esforç i, si pot ser, que, a més, costin pocs diners, «i en aquest context, un canvi d'hàbits implica precisament el contrari: temps a llarg termini i diners per a costejar un expert que acompanyi en el procés i ofereixi assessorament per a aconseguir-ho, sigui un metge o un dietista nutricionista, que són els professionals sanitaris de referència per a prescriure canvis dietètics i nutricionals. És per això que en l'era de la immediatesa solem tendir a ser reticents respecte al que no ens promet resultats fàcils d'aconseguir i, sobretot, instantanis».