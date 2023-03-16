La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organiza en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cadiz (CEEI) el primero de los encuentros smartPYME con empresas gaditanas para poner en valor la creatividad, la audacia y el espíritu emprendedor de las pymes y microempresas de Andalucía. Así, en la primera jornada que tendrá lugar el martes 3 de marzo en las Bodegas Fundador en Jerez de la Frontera , las startups Connatur y Charcuterra , que comercializan superalimentos y embutidos veganos respectivamente, se darán cita con expertos para debatir sobre emprendimiento e innovación.

“Desde la UOC, y como universidad global, creemos en la importancia de que empresa y universidad trabajen conjuntamente para contribuir en el desarrollo económico y social, en este caso de Andalucía, donde la UOC tiene una gran presencia”, explica Enric Serradell, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y uno de los ponentes de la jornada. Para el profesor y director de los Programas del Área MBA y Función Directiva de la UOC, “el emprendimiento es futuro y ayuda a crear valor y a dinamizar regiones, además de ir de la mano de la creatividad y de la innovación”. Junto a Serradell, Raquel López. CEO de Epic KidsLab, Javier Oliva, periodista de Canal Sur y director del programa Conectados y José Antonio Racero, CEO y fundador de Omnium Lab, ejercerán de coaches en esta jornada abierta al público. Este tipo de iniciativas, como la smartPYME que organiza la UOC, “suponen un empujón” para el tejido empresarial de la zona, explica Javier Oliva, si bien apunta la necesidad de su continuidad para asegurar su efectividad.

Por su parte, Miguel Sánchez-Cossío, Director-Gerente de CEEI Bahía de Cádiz, ha resaltado la importancia de colaborar y unir esfuerzos para ofrecer el mejor apoyo e inspiración al tejido emprendedor y empresarial de la provincia de Cádiz, siendo smartPYME un buen ejemplo de ello. El delegado de la UOC en Andalucia, Alfredo Charques, también ha destacado la importancia de “la mentorización y la ayuda de la experiencia de otros agentes” en la creación y posterior funcionamiento de las empresas. Y en este sentido, la UOC, una universidad en cuyo ADN se encuentra la transferencia del conocimiento, puede y quiere participar de forma activa a la hora de contribuir en el desarrollo y crecimiento del emprendimiento empresarial de la zona.