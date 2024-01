Contenido concreto y duración breve

Los nanoMOOC provienen de la hibridación de los cursos en línea masivos y abiertos (massive open online courses, MOOC), que desde hace varios años han inundado internet y han revolucionado el aprendizaje en línea. A diferencia de los primeros MOOC, la particularidad central de los nanoMOOC es que se centran en un contenido muy concreto (una competencia) y durante un breve periodo de tiempo (una semana). «Proponemos la creación de cursos de muy corta duración que sirvan para alcanzar una competencia básica y concreta en un determinado ámbito. El hecho de ser abierto y en línea es lo que justifica que lo asimilemos a un MOOC pequeño, es decir, un nanoMOOC», apunta Teresa Sancho, catedrática e investigadora líder del grupo de investigación Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education (LAIKA), adscrito a los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.