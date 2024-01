Un format innovador que inclou mòduls tecnològics avançats, com el detector d'emocions

A banda del format breu, els nanoMOOC també inclouen mòduls tecnològics avançats, com el detector d'emocions, a partir de tècniques de visió per computador. També preveu la certificació amb la cadena de blocs (blockchain) i l'aplicació de la intel·ligència artificial o la ludificació avançada, a més de continguts de qualitat elevada. Per tant, els nanoMOOC van molt més enllà dels cursos en línia tradicionals i representen un nou repte educatiu i formatiu que explora diversos mercats.

En el marc del projecte, cofinançat per ACCIÓ, es treballarà en quatre experiències pilot en àmbits formatius que van des del turisme experiencial fins a la nutrició i la salut, passant pel petit i mitjà comerç i l'educació STEM o la producció i el consum de transmèdia. De fet, aviat es farà una crida per a la creació de nanoMOOC entre els experts de les organitzacions que participen en el projecte. «La UOC aporta la infraestructura tecnològica i l'avaluació dels pilots des de la perspectiva del learning analytics —la mesura, la recopilació, l'anàlisi i la presentació de dades dels estudiants i dels seus contextos—, i també l'expertesa en la creació de continguts per als diferents pilots», apunta Teresa Sancho.

Les empreses que formen part del consorci veuen els nanoMOOC com a elements que afegeixen valor a productes digitals que ja hi ha, o simplement com a possibles productes o línies de negoci nous per explotar. Entre altres objectius, per tant, el projecte també té el d'idear models per a monetitzar aquest nou format audiovisual. «Els MOOC han significat l'accés massiu al coneixement en molts àmbits i el replantejament de formats i metodologies per a l'aprenentatge en línia», afegeix la investigadora de la UOC.

En el projecte NanoMOOCs, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), hi participen la UOC, la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i representants de les empreses LaviniaNext, Edebé i Grupo Ormo. La iniciativa forma part de la Comunitat RIS3CAT Media, que agrupa 35 empreses, l'Administració, centres tecnològics i universitats entorn de les indústries culturals i creatives. Impulsarà vuit projectes que fins al 2023 incidiran en diversos àmbits, com ara la intel·ligència artificial, l'anàlisi de dades, la hiperpersonalització, la ciberseguretat i el desenvolupament de nous formats. L'execució dels vuit projectes rebrà un ajut de sis milions d'euros del Govern de la Generalitat de Catalunya, concedits per mitjà d'ACCIÓ.

A més de Teresa Sancho, per part de la UOC participen en aquest projecte Lluís Pastor, director de l’eLearn Center, centre de recerca de la UOC; Joseph Hopkins, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats i investigador del grup d’Educació i TIC (EDUL@B); Francesc Xavier Medina, catedràtic i investigador del Grup interdisciplinari en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab), adscrit als Estudis de Ciències de la Salut; Julià Minguillón, professor i investigador adscrit al grup LAIKA; Francesc Santanach, de Tecnologia per a l’Aprenenatge de l’eLearn Center; Laura Solanilla, professora i investigadora del grup Llengua, cultura i identitat en l'era global (IDENTICAT), dels Estudis d’Arts i Humanitats; i Eric Mesalles, com a tècnic del projecte de l’Àrea de Recerca i Innovació.