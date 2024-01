Abordar con expertos los problemas de movilidad de un barrio o proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de una comunidad de pacientes: estas podrían ser dos cuestiones por resolver en el ámbito de una denominada science shop, un espacio donde investigación y sociedad trabajan juntas para responder a una demanda social. Con este espíritu, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) forma parte de un proyecto europeo con el objetivo de trabajar con el profesorado para que incluya la investigación participativa y la cocreación de conocimiento en la formación que imparte.

El proyecto, titulado Curriculum Innovation through Research with Communities: Learning Circles of Educators and Technology (CIRCLET) —Innovación curricular mediante la investigación con las comunidades: círculos de aprendizaje de educadores y tecnología—, está coordinado por la Queen's University de Belfast y tiene una duración de tres años. «Queremos facilitar que nuestro profesorado pueda integrar la cocreación de conocimiento en nuestros programas», indica Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC.

En el ámbito europeo, hace años que se implantan espacios para dinamizar un diálogo bidireccional entre ciencia y sociedad con el fin de acercar el conocimiento a los problemas reales de la ciudadanía. «Gracias a la participación en este proyecto, podremos trabajar con algunas de las science shops con más recorrido y experiencia en Europa, como la de la Queen's University de Belfast o la de la Universidad Libre de Bruselas», afirma Nadja Gmelch, directora de proyectos de conocimiento abierto del Área de Globalización y Cooperación de la UOC.

CIRCLET se centra en capacitar al profesorado universitario con las habilidades y las herramientas necesarias para adaptar los planes de estudio y proporcionar oportunidades para que los estudiantes puedan llevar a cabo investigación y aprendizaje comprometidos con la comunidad (community engaged research and learning —CERL, por su sigla en inglés—, según el proyecto). «La UOC apuesta por aumentar el impacto social de su investigación y por desarrollar competencias globales de los estudiantes con la incorporación y el refuerzo de procesos de cocreación de conocimiento con agentes sociales», añade Martínez Samper.