Abordar amb experts els problemes de mobilitat d'un barri o proposar solucions per millorar la qualitat de vida d'una comunitat de pacients: aquestes podrien ser dues qüestions per resoldre en l'àmbit d'una denominada science shop, un espai on recerca i societat treballen juntes per respondre a una demanda social. Amb aquest esperit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) forma part d'un projecte europeu amb l'objectiu de treballar amb el professorat perquè inclogui la recerca participativa i la cocreació de coneixement en la formació que imparteix.

El projecte, titulat Curriculum Innovation through Research with Communities: Learning Circles of Educators and Technology (CIRCLET) —Innovació curricular per mitjà de la recerca amb les comunitats: cercles d'aprenentatge d'educadors i tecnologia—, és coordinat per la Queen's University de Belfast i té una durada de tres anys. «Volem facilitar que el nostre professorat pugui integrar la cocreació de coneixement en els nostres programes», indica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC.

En l'àmbit europeu, fa anys que s'implanten espais per a dinamitzar un diàleg bidireccional entre ciència i societat amb la finalitat d'acostar el coneixement als problemes reals de la ciutadania. «Gràcies a la participació en aquest projecte, podrem treballar amb algunes de les science shops amb més recorregut i experiència a Europa, com la de la Queen's University de Belfast o la de la Universitat Lliure de Brussel·les», afirma Nadja Gmelch, directora de projectes de coneixement obert de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC.

CIRCLET se centra a capacitar el professorat universitari amb les habilitats i les eines necessàries per a adaptar els plans d'estudi i proporcionar oportunitats perquè els estudiants puguin dur a terme recerca i aprenentatge compromesos amb la comunitat (community engaged research and learning —CERL, per la sigla en anglès—, segons el projecte). «La UOC aposta per augmentar l'impacte social de la seva recerca i per desenvolupar competències globals dels estudiants amb la incorporació i el reforç de processos de cocreació de coneixement amb agents socials», afegeix Martínez Samper.