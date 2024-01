El tabaquismo en España condiciona que mueran más hombres que mujeres por COVID-19

El efecto biológico del tabaco

Los investigadores, que han publicado dos artículos científicos en las revistas Tobacco Induced Diseases i Tobacco Use Insights al respecto, añaden que hay que tener en cuenta datos biológicos como que el tabaquismo puede regular la enzima conversora de la angiotensina 2 (ACE2) que, entre otras funciones, influye en la presión sanguínea. Esta enzima funciona como puerta de entrada a las células de algunos coronavirus. Así, el SARS-CoV-2 se une a los receptores de la ACE2 en las vías respiratorias inferiores de los pacientes infectados para entrar en los pulmones. «Los datos existentes sugieren que los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o con tabaquismo tienen un mayor riesgo de infección grave por la COVID-19, ya que aumenta la expresión de la ACE2 en las vías respiratorias más débiles, como las de este tipo de pacientes», confirman los investigadores. Estas conclusiones se han confirmado en modelos de ratones de laboratorio.

Más datos y medidas contra el tabaquismo

Teniendo presente la relación entre tabaco y coronavirus, los investigadores muestran su preocupación por la falta de datos que permitan estudiar mejor la relación entre el tabaquismo y la pandemia. «En España no tenemos datos sobre el hábito de fumar de los pacientes con COVID-19», aclaran Redolar y Vázquez, quienes sugieren que se registren y se compartan los datos sobre del tabaquismo de todos los casos identificados de COVID-19.

Además, los investigadores sugieren que hay que impulsar campañas para reducir el tabaquismo en el contexto actual y también intervenciones efectivas basadas en evidencias que reducen el hábito, como el aumento de la carga fiscal del tabaco, la prohibición de vender durante la pandemia y mejorar los programas que ayuden a dejar de fumar.

