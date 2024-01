El tabaquisme a Espanya condiciona que morin més homes que dones per COVID-19

L'efecte biològic del tabac

Els investigadors, que han publicat dos article científics a les revistes Tobacco Induced Diseases i Tobacco Use Insights sobre aquesta qüestió, afegeixen que cal tenir en compte dades biològiques com que el tabaquisme pot regular l'enzim conversiu de l'angiotensina 2 (ACE2) que, entre altres funcions, influeix en la pressió sanguínia. Aquest enzim funciona com a porta d'entrada a les cèl·lules d'alguns coronavirus. Així, el SARS-CoV-2 s'uneix als receptors de l'ACE2 en les vies respiratòries inferiors dels pacients infectats per entrar als pulmons. «Les dades existents suggereixen que els pacients amb una malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o amb tabaquisme tenen un risc més gran d'infecció greu per la COVID-19, ja que augmenta l'expressió de l'ACE2 en les vies respiratòries més febles, com ara les d'aquest tipus de pacients», confirmen els investigadors. Aquestes conclusions s'han confirmat en models de ratolins de laboratori.

Més dades i mesures contra el tabaquisme

Tenint present la relació entre tabac i coronavirus, els investigadors mostren la seva preocupació per la falta de dades que permetin estudiar millor la relació entre el tabaquisme i la pandèmia. «A Espanya no tenim dades sobre l'hàbit de fumar dels pacients amb COVID-19», aclareixen Redolar i Vázquez, els quals suggereixen que es registrin i es comparteixin les dades sobre tabaquisme de tots els casos identificats de COVID-19.

A més, els investigadors suggereixen que cal impulsar campanyes per reduir el tabaquisme en el context actual i també intervencions efectives basades en evidències que redueixen l'hàbit, com ara l'augment de la càrrega fiscal del tabac, la prohibició de vendre’n durant la pandèmia i millorar els programes que ajuden a deixar de fumar.

