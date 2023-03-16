Desarrollo profesional más allá del campo de juego con la UOC

Los deportistas de alto rendimiento de gran parte de las disciplinas con mayor exigencia física tienen una vida laboral activa de cerca de quince años. Su etapa de ejercicio profesional del deporte termina a una corta edad y, en diversos casos, se ve limitada con anterioridad por lesiones graves que los terminan dejando fuera. En el caso de los futbolistas, en promedio, su actividad profesional termina a los 35 años. A la corta edad y al poco tiempo de ejercicio profesional, se le suman las condiciones laborales de muchos de estos futbolistas: pocos llegan a las ligas mayores y su sueldo no se encuentra entre las exorbitantes cifras de los futbolistas famosos.

En búsqueda de mejorar el desarrollo personal y profesional de gran parte de los futbolistas mexicanos y de construir un plan alternativo de profesionalización para el corto, mediano o largo plazo, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), ha diseñado un plan que busca profesionalizar a este colectivo en otros ámbitos. «El ciclo deportivo de un futbolista profesional es relativamente corto. Sin embargo, eso no implica no crecer; al contrario, es un compromiso individual asumir que hay que prepararse para vivir fuera de las canchas y la mejor manera de hacerlo es mediante la formación académica», explica Álvaro Ortiz, presidente de AMFpro.

Alrededor de 8.000 deportistas entre la liga femenina y las distintas divisiones de la rama masculina forman parte de AMFpro, asociación que fomenta el óptimo desarrollo de los futbolistas profesionales en México, protegiendo, además, los intereses de los jugadores en todos los aspectos. Así es como, buscando promover su profesionalización fuera del campo, AMFpro ha confiado en la UOC como universidad pionera en aprendizaje en línea para iniciar la formación de los deportistas, de manera que, con el tiempo, esta opción de carrera educativa se convierta en un requisito para los jugadores. De este modo, se garantizará que, durante su vida deportiva o al culminarla, los futbolistas sean personas emprendedoras que no dependan en su totalidad del fútbol. «En un mundo globalizado, la preparación y el desarrollo personal constantes derivan en el crecimiento individual y los futbolistas profesionales en México no están exentos de ello. Al contrario, hoy la profesionalización de los jugadores resulta clave para transformar su entorno y les proporciona una mayor preparación no solo en el campo, sino también fuera de él, desde la formación académica hasta su desempeño profesional en otros ámbitos», afirma Ortiz.

Al ser una universidad 100 % en línea de ámbito internacional y con un modelo educativo flexible y de calidad, la UOC se adapta al ritmo de vida de los futbolistas profesionales. «Los futbolistas profesionales tienen agendas complicadas y hoy, al hacer uso de la tecnología y lo que esta ofrece, la UOC, con prestigio y trayectoria en la educación en línea, es una alternativa real y al alcance de los jugadores profesionales, mediante esquemas que se adaptan a sus tiempos y rutinas sin perder calidad académica», concluye Ortiz.

Por su parte, Luis Alí Hernández, director de la oficina de la UOC en México, destaca que «este acuerdo nos da la posibilidad de concretar proyectos que nos complementan como instituciones, en este caso, brindando la posibilidad a los futbolistas de continuar con su formación académica de manera flexible y que esto les abra nuevas posibilidades profesionales en un futuro no tan lejano».

Garantizar el acceso y la cobertura de la educación superior es un aspecto de gran importancia para la UOC. Por ello, esta clase de alianzas entre instituciones buscan fomentar que más personas ingresen a la universidad adaptando la educación en línea de calidad a su ritmo de vida.

Bajo esta colaboración, los futbolistas asociados a AMFpro podrán acceder a un 20 % de descuento en todas las titulaciones de la oferta formativa de la UOC, titulaciones propias y oficiales, cursos cortos, idiomas y seminarios. Escribiendo a desarrolloeducativo@amfpro.mx, los deportistas interesados podrán acceder a más información.