Con la llegada de la pandemia, el rediseño de los procesos educativos, la eficacia de las medidas adoptadas por los gobiernos y la implementación de las estrategias creadas por las instituciones educativas para hacer frente a la crisis, se han generado en los docentes, los estudiantes y la sociedad en general un sinfín de incógnitas, entre las cuales está el futuro de la educación una vez finalice la pandemia, así como las acciones que surgirán. A partir de esto, y con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades de la educación superior a distancia en esta emergencia sanitaria, Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), participó en el seminario web (webinar ) «Educación superior a distancia antes y después de la COVID-19 en Perú».

Durante el encuentro digital, organizado por la IPAE Asociación Empresarial —en el que participaron, además, la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación de Perú y la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina - UCAL—, se generaron propuestas y reflexiones para la mejora del sistema educativo en el país, pues, hasta hace poco, se contaba con una regulación que limitaba el uso de la formación en línea, lo que evidencia la necesidad de transformar los procesos educativos y su reglamentación. «Sería interesante cambiar esa visión y pensar en términos de calidad: no se trata de si la formación en línea ocupa un 30 % o un 80 % del programa, se trata de ver si esa formación tiene la calidad necesaria para ser impartida, y, si es así, la formación en línea puede estar en el mismo plano que la educación presencial», afirma Sigalés.

Tradicionalmente, la educación de «calidad» se impartía de manera presencial en las aulas de clase, donde el estudiante tenía contacto con el docente y sus compañeros en el mismo espacio, respetando la jerarquía entre maestro y alumno. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19, las instituciones se vieron obligadas a desarrollar programas de docencia en línea de emergencia, implementando mediante pruebas piloto estrategias y acciones para poder continuar con los procesos de aprendizaje y evitar así la deserción escolar. «Para hacer formación en línea no es recomendable trasladar la presencialidad al entorno en línea, como si lo único que cambiáramos fuera el espacio físico por el virtual. Cada formación tiene sus criterios de calidad y requiere de un enfoque distinto para que esa calidad pueda manifestarse en toda su extensión. En todo caso, el elemento clave es la capacidad de interacción y de relación entre profesorado y estudiantes en un entorno seguro y que permita una conexión rápida y eficaz, necesaria en la comunicación», resalta el vicerrector de la UOC.

De acuerdo con Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación de Perú, desde el inicio de la pandemia se han desarrollado dos líneas de acción para afrontar la situación. Abordando, por un lado, la contención de la emergencia mediante acciones inmediatas: suspensión de clases presenciales, orientaciones pedagógicas para la continuidad de la educación y el financiamiento de la conectividad digital en beneficio de estudiantes en situación de pobreza; y, por otro lado, la construcción y consolidación de capacidades para la educación virtual, de manera que se promueva el proceso de virtualización de las universidades públicas del país, construyendo sus capacidades en el marco de una modalidad virtual de calidad. A partir de esto, además de atender la emergencia, se tiene el objetivo de construir el futuro de la educación superior pública en el marco de una transformación digital.