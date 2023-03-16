La UOC forma a docentes de la Universidad Práctica de Honduras

La educación online ha cobrado especial relevancia en estos tiempos de pandemia, y aunque a muchas instituciones educativas este cambio repentino las tomó por sorpresa, otras ya se venían adaptando a nuevas dinámicas a través de educación virtual. Es el caso de la Universidad Práctica de Honduras, que desde el año anterior empezó a formar a sus docentes en docencia en línea a través de cursos cortos ofrecidos por la UOC. “Es imprescindible que los modelos online de educación superior cumplan con los estándares de calidad que también se aplican a los modelos presenciales”, señala Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, “y para ello un paso esencial es la capacitación de los y las docentes en estas metodologías”.

Tal como afirma Mildred Guinart, directora de Transferencia del Modelo Educativo del eLearn Center de la UOC, la educación en línea requiere del desarrollo de unas competencias muy concretas: “En el caso de los docentes, competencias relacionadas con el diseño instruccional, la impartición y la evaluación en y para un nuevo entorno, y la forma de enseñar y aprender”.

Los cursos cortos de Educación y TIC diseñados desde los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación junto con el eLearn Center de la UOC brindan una base para empezar a formar profesores en este ámbito pedagógico de la educación en línea, facilitándoles guías y recursos clave para la formación en ambientes virtuales de aprendizaje. “Las actividades de los cursos cortos están centradas en la práctica docente, donde los participantes desarrollan trabajos aplicando conceptos e instrumentos a la planificación, diseño y evaluación de sus propias propuestas de aprendizaje (cursos, asignaturas, seminarios, talleres, etc.). Las producciones de los participantes constituyen en este sentido contribuciones a la mejora, reorientación o desarrollo novedoso de experiencias de aprendizaje para entornos digitales aplicables a sus contextos profesionales e institucionales”, destaca Marcelo Maina, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

Al igual que la Universidad Práctica de Honduras, otras instituciones han venido formando a sus docentes para realizar la transición a la educación en línea. “El diseño, implementación y consolidación de un sistema online de calidad es algo que requiere de una planificación previa y un compromiso estratégico e institucional fuerte. La experiencia de la UOC de más de veinticinco años en lo online ha permitido crear un modelo de acompañamiento institucional propio para trabajar con aquellas instituciones que estén comprometidas con este cambio de modalidad. En este sentido, estamos trabajando en Colombia con UNINORTE, Ecuador, Chile con Duoc UC y Perú diseñando modelos de aprendizaje adaptados a las realidades de cada institución y cada país”, resalta Guinart.